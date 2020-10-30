В Абзелиловском районе Башкирии неизвестные подпилили уникальные кудрявые лиственницы

В Абзелиловском районе Башкирии неизвестные подпилили уникальные кудрявые лиственницы

Вчера, 20:46ОбществоАнна КононоваPhoto: telegram-канала "Куштау-online"
Неизвестные бензопилами повредили уникальные кудрявые лиственницы в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает telegram-канал «Куштау-online».

Неизвестные сделали надрезы на 11 деревьях, пропилив липы ровно до середины. По данным telegram-канала, на месте работали следователи и журналисты.

Единственные в своём роде, не имеющие больше аналогов в мире. Местные называют их «бөҙрә ҡарағас» «кудрявая лиственница», пишет «Куштау-online».

Напомним, ранее жители Уфы возмутились вырубкой лип на улице Советской, которая проводится в связи с реконструкцией близлежащей одноименной площади. Согласно документам госзакупки на благоустройство территории, необходимо вырубить 89 деревьев, растущих на протяжении 100 лет. 22 сентября стало известно, что липы всё-таки спилили. Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов заявил, что вырубка прошла по просьбе жителей.

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