В Абзелиловском районе Башкирии неизвестные подпилили уникальные кудрявые лиственницы

Напомним, ранее жители Уфы возмутились вырубкой лип на улице Советской, которая проводится в связи с реконструкцией близлежащей одноименной площади. Согласно документам госзакупки на благоустройство территории, необходимо вырубить 89 деревьев, растущих на протяжении 100 лет. 22 сентября стало известно, что липы всё-таки спилили. Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов заявил, что вырубка прошла по просьбе жителей.