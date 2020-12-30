В школах Башкирии сократили новогодние каникулы

По данным издания UfaTime, по учебному плану второе полугодие в школах должны было начаться 14 января, однако сроки сдвинулись. Теперь школам рекомендовано приступить к занятия на три дня раньше, то есть 11 числа. Издание предполагает, что данные меры связаны с пандемией коронавируса и длинными осенними каникулами.
Известно, что учителя, родители и дети неоднозначно отреагировали на такое решение. UfaTime приводит мнение преподавателя уфимской школы, который заявил, что «весь учебный план пошёл в тартарары», а из-за урезания каникул придётся его переделывать.
Эти три дня погоды не сделают, чтобы наверстать упущенное за дистант, даже месяца едва хватит, цитирует издание учителя.
Родители также высказали недовольство, так как у них были свои планы на время зимних каникул. Кроме того, сообщили об изменениях, по их словам, за пару дней до длинных выходных. Однако есть и те, кого устраивает дата начала учебы.