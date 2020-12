Власти Башкирии рассказали о работе школ республики после новогодних каникул

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили обучение детей после новогодних каникул. Есть надежда, что 11 января ребята вернуть к очному образованию.

Глава республики Радий Хабиров поручил провести в образовательных учреждения дезинфекцию, а также организовать работу медицинских инспекторов. Кроме того, он отметил, что необходимо продолжать совершенствовать дистанционное образование. По его словам, данная сфера и так получила серьезный удар, так как пришлось переходить на «дистанционку» на ходу. Радий Хабиров поблагодарил учителей, однако отметил, что качество знаний у детей всё же хромает. Надо признать, дети получили меньше знаний, и качество образования упало. Сейчас есть время наверстать. Показатели по ЕГЭ должны быть выше — вот ваша задача коллективу Минобразования, сказал глава Башкирии. Напомним, ранее в Башкирии создали петицию за отставку министра образования и науки Айбулата Хажина. В ней было указано, что чиновник не справился с организацией дистанционного обучения, а также «съехал» в ситуации с фотографиями детей в коровнике.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter