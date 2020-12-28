Власти Башкирии рассказали о работе школ республики после новогодних каникул

Власти Башкирии рассказали о работе школ республики после новогодних каникул

Сегодня, 13:20ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили обучение детей после новогодних каникул. Есть надежда, что 11 января ребята вернуть к очному образованию.

Глава республики Радий Хабиров поручил провести в образовательных учреждения дезинфекцию, а также организовать работу медицинских инспекторов. Кроме того, он отметил, что необходимо продолжать совершенствовать дистанционное образование. По его словам, данная сфера и так получила серьезный удар, так как пришлось переходить на «дистанционку» на ходу.

Радий Хабиров поблагодарил учителей, однако отметил, что качество знаний у детей всё же хромает.

Надо признать, дети получили меньше знаний, и качество образования упало. Сейчас есть время наверстать. Показатели по ЕГЭ должны быть выше — вот ваша задача коллективу Минобразования, сказал глава Башкирии.

Напомним, ранее в Башкирии создали петицию за отставку министра образования и науки Айбулата Хажина. В ней было указано, что чиновник не справился с организацией дистанционного обучения, а также «съехал» в ситуации с фотографиями детей в коровнике.

Related news:
школаБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы