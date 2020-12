Победила любовь к родине: в Башкирии прошел V питчинг кинопроектов

На юбилейном питчинге кинопроектов в Башкирии было заявлено 12 разножарновых работ, большая часть которых была связана с историей родного края.

По словам исполнительного директора Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ и руководителя проекта «Всероссийский питчинг дебютантов» Дмитрия Якунина, на питчинг было прислано 85 проектов, из которых на конкурс комиссия отобрала 12 проектов. Юбилейный пятый питчинг в Башкирии был посвящен памяти председателя Союза кинематографистов РБ Фарита Габитова, ушедшего из жизни в возрасте 83 лет незадолго до этого мероприятия. По словам продюсера Гульфии Шариповой, которая была одним из иницаторов первых башкирских питчингов, проект с каждым годом становится все более зрелым и эффективным: — Этот темп был задан с самого первого питчинга, начиная с «Кредита» Вадима Валиуллина, с «Дикаря» Фарзаны Утарбаевой. Кино в регионе начало развиваться, начали появляться молодые кинематографисты, которые от короткого метра переходят к полному. Хочу отметить Фарита Фатиховича Габитова, который всячески поддерживал молодых авторов. Думаю, он был бы рад тому, что проект продолжает жить, а профессионализм авторов, подающих заявки, год от года растет. Главный приз — сертификат на 500 тыс. руб. — достался режиссеру Роману Пожидаеву и сценаристу Айгуль Утягановой. Они представили проект полнометражного игрового фильма «Шежере (родословие)». Фильм планируется снимать на башкирском языке, сценарий в настоящее время находитс в разработке. По замыслу авторов, целевой аудиторией станут жители Башкирии. Выигрыш планируется потратить на производство фильма на киностудии «Башкортостан». Также в числе победителей питчинга — проект игрового короткометражного фильма «Азамат» братьев Айрата и Ильдара Киньябулатовых, которые планируют в определенной степени адаптировать жанр вестерна на фоне Башкирии XIX века. Фильм получил от СК РБ сертификат на сумму 50 тыс. руб. и от киностудии «Башкортостан» сертификат на техподдержку на сумму 75 тыс. руб. Кинокомпания «Живая лента» также отметила проекты «Шежере» и «Азамат», добавив, что будет вести консультации по продвижению и маркетингу всех этапов кинопроизводства. Также в число призеров вошли документалисты. Проект документального фильма Кристины Александровой «Мои и ихние» получил сертификат на техподдержку компании «Сanon», сертификат СК РБ на сумму 30 тыс. руб. и сертификат на техническую поддержку киностудии в размере 50 тыс. руб. Проект документального фильма Лидии Поречневой «Желание жить» получил сертификат СК РБ на сумму 20 тыс. руб. и сертификат на техническую поддержку киностудии в размере 25 тыс. руб. По условиям питчинга съемки фильмов должны проходить на территории Башкирии или других субъектов ПФО, либо в копродукции кинематографистов РБ. По мнению продюсера кинокомпании «Живая лента» Леонида Филинова, питчинг получился достойным: — Какой совет я бы дал молодым кинематографистам? Четко понимать мотивацию, с какой целью они сюда идут, для чего ищут поддержку. Важно понимать, как проект будет жить дальше — по-хорошему, на мой взгляд, нужно просить поддержки на законченный продукт. Когда авторы прося поддержать эксперимент, очень сложно сравнивать их с проектом, который предлагает уже более-менее готовое решение. И готовое решение, в конечном счете, оказывается в приоритете. Генеральный продюсер компании «Хорошо продакшн» Наталья Иванова отметила разножарновость представленных проектов, в числе которых была и мистика, и комедии, и хорроры для детей, и «хайп-сериалы». — Меня зацепила — пусть это прозвучит немного пафосно — любовь к своей родине. Все это истории родного края, это дорогого стоит. Замечу, что Башкирии нужно выращивать своих продюсеров. Здесь есть свои режиссеры, можно работать с авторами сценария, но вообще-то весь проект начинает месить именно продюсер. На ряд представленных проектов я смотрю гораздо шире, и если найти подход, который позволит их масштабировать, тогда и деньги придут. В Якутии тоже начинали с малого — с 50-100 тыс. рублей, а в этом году на питчинге российского Минкульта якутские режиссеры получили уже 40 млн рублей на авторское кино. Напомним, в прошлом году на Башкирском питчинге дебютантов победил проект фильма «Гильза» (реж. Динара Абдрашитова, сценарист Алина Нигматуллина). Он вдохновлен и отчасти основан на реальных событиях — в частности, историей детской хоккейной командой «Караташ» из Баймакского района, которая смогла достичь серьезного прорыва и выйти в финал Детской хоккейной лиги Башкирии. Фильм был презентован во второй день питчинга, 29 ноября, в кинотеатре «Родина». Главные роли исполнили Руслан Кадмаев и Ильдар Биккулов, ранее сыгравшие в фильме «Отряд Таганок» Айнура Аскарова. Photo: постер фильма "Гильза" Добавим, что проект «Гильзы» изначально был полнометражным, но на данный момент снята лишь короткометражка. Возможно, в будущем фильм «вырастет» до полного метра после фестивальных показов. Такая схема развития в киноиндустрии не новость: так было, например, с короткометражкой «Ну здравствуй, Оксана Соколова» Кирилла Васильева, также взявшей главный приз на одном из федеральных питчингов, а впоследствии выросшей до прокатной версии с привычным хронометражем. — Мы даем не столько на съемки, сколько вкладываем средства в человека, верим в его талант. Как он распорядиться этими деньгами — его дело. Конечно, есть определенная отчетность, но если это проект полнометражного фильма, очевидно, что этого недостаточно. Возможно, на эти деньги можно снять хороший тизер, вложиться в обучение, презентовать проект на европейских площадках, — подчеркивал Дмитрий Якунин в большом интервью Mkset.

