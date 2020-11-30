Победила любовь к родине: в Башкирии прошел V питчинг кинопроектов

— Меня зацепила — пусть это прозвучит немного пафосно — любовь к своей родине. Все это истории родного края, это дорогого стоит. Замечу, что Башкирии нужно выращивать своих продюсеров. Здесь есть свои режиссеры, можно работать с авторами сценария, но вообще-то весь проект начинает месить именно продюсер. На ряд представленных проектов я смотрю гораздо шире, и если найти подход, который позволит их масштабировать, тогда и деньги придут. В Якутии тоже начинали с малого — с 50-100 тыс. рублей, а в этом году на питчинге российского Минкульта якутские режиссеры получили уже 40 млн рублей на авторское кино.