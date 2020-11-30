Депутаты Башкирии встретились с активистами, у которых сгорели садовые дома

Напомним, ещё 16 ноября под утро в СНТ Уршак сгорел дом одной из жительниц, которую местные считают активисткой. Девушка рассказывала, что она боролась за установку шлагбаума на территории садового товарищества, однако навстречу к ней не пошли, а позже звонила зампредседателя СНТ с угрозами. После очередного собрания и произошёл пожар. Собеседница отмечала, что это уже не первый случай, в котором страдают именно активисты.