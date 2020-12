Депутаты Башкирии встретились с активистами, у которых сгорели садовые дома

Депутаты Госсобрания Башкирии побывали в СНТ Уршак под Уфой, где, как заявили местные жители, участились пожары. Об этом рассказал парламентарий Рустам Хафизов.

По его словам, людей беспокоят участившиеся пожары, а некоторые отмечают, что они начались после конфликта с руководством СНТ. У них вызывают подозрения в причинах пожаров на центральной улице, где земли могут представлять определённый интерес для покупателей, пишет Хафизов. Жители жалуются на слабое руководство СНТ, качество работы и обслуживание, а также пытаются добиться отчетных документов от председателя за последние три года. По словам Рустама Хафизова, руководитель СНТ пообещал предоставить все необходимые документы уже на этой неделе. Напомним, ещё 16 ноября под утро в СНТ Уршак сгорел дом одной из жительниц, которую местные считают активисткой. Девушка рассказывала, что она боролась за установку шлагбаума на территории садового товарищества, однако навстречу к ней не пошли, а позже звонила зампредседателя СНТ с угрозами. После очередного собрания и произошёл пожар. Собеседница отмечала, что это уже не первый случай, в котором страдают именно активисты.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter