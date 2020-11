«Прямых угроз не было». В Башкирии едва не сгорела активистка после собрания в СНТ

Вчера под утро в СНТ Уршак сгорел дом жительницы Венеры, которую местные считают активисткой. Она боролась за безопасность в садовом товариществе, однако после собрания произошло возгорание её жилища. Девушка говорит, что это уже не первый случай, когда страдают активисты. Об произошедшем Венера рассказала Mkset.

Венера и её муж только в этом году купили дом в СНТ Уршак. В чате садового товарищества в WhatsApp местные жители не раз сообщали, что на участках происходят грабежи или разные люди ходят по территории. В связи с этим Венера подняла вопрос об установке шлагбаума. Позже девушка выяснила, что в 2014 году уже собирали деньги на его установку, однако шлагбаум в СНТ так и не появился. Зампредседателя приезжал со словами: «Куда ты лезешь?». Потом мне звонили и говорили: «Вы только приехали, не понимаете куда влезли». Прямых угроз не было, но намёки были, рассказала Mkset Венера. В воскресенье прошло собрание, где обсудили безопасность садового товарищества. А после, уже ночью, как рассказывает Венера, ее собака сначала сильно лаяла, а потом начала выть. Затем случилось возгорание дома, которое заметил муж под утро в понедельник. Выбраться через дверь своего жилища супруги уже не смогли — всё полыхало в огне, поэтому они выбрались через окно. В результате ЧП муж получил ожоги рук и лица, из имущества удалось спасти лишь малую часть. Photo: Проблемы Уфы и РБ Позже к семье Венеры приехал эксперт, который, по словам собеседницы, указывал абсолютно неверное место возгорания. Она отметила, что этот эксперт посещал СНТ не впервые. Были разговоры, что были уже активисты, у которых горели дома именно после собрания. К ним приезжал этот же эксперт и говорил, что было замыкание, сообщила Венера. Венера также добавила, что местные жители боятся высказывать своё мнение. В пресс-службе МЧС Башкирии Mkset сообщили, что по данному пожару проводится проверка. В настоящее время устанавливается собственник помещения, а также причины возгорания. Рассматриваются все версии. В трехдневный срок будет установлена причина. Возможны умышленные действия неустановленного лица (поджог — прим.ред.), рассказали в МЧС. В пожаре пропали почти все вещи семьи Венеры. Неравнодушные люди могут помочь погорельцам, связавшись с Венерой по телефону +7 (987) 098 99-57.

