«Прямых угроз не было». В Башкирии едва не сгорела активистка после собрания в СНТ

Венера и её муж только в этом году купили дом в СНТ Уршак. В чате садового товарищества в WhatsApp местные жители не раз сообщали, что на участках происходят грабежи или разные люди ходят по территории. В связи с этим Венера подняла вопрос об установке шлагбаума. Позже девушка выяснила, что в 2014 году уже собирали деньги на его установку, однако шлагбаум в СНТ так и не появился.