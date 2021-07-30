Профсоюз «Действие» обратился в Прокуратуру с просьбой проверить Иглинскую ЦРБ

В обращении сказано, что руководство больницы первым обратилось в МВД и в Прокуратуру с целью привлечь профсоюз за размещение в СМИ ложных данных.

Региональный координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов на своей странице в социальной сети продолжает освещать историю с участковыми терапевтами Иглинской центральной районной больницы. По его словам после размещения им поста с описанием ситуации с дефицитом кадров врачей-терапевтов главврач Иглинской ЦРБ в ответ привела «какие-то невнятные цифры, которым просто невозможно поверить». Орлова удивляет, что данные опубликованы со ссылкой на штатное расписание больницы, которое вопреки требованию первичной профсоюзной организации ей не предоставили. По словам Орлова сам документ не доступен ни для кого. Mkset также публиковал данное заявление Иглинской ЦРБ. Это заявление Орлов также прокомментировал. – Этим посланием Жанна Карунас, собственно, и подтвердила наличие дефицита врачей-терапевтов в руководимой ей больнице, – полагает Орлов. Орлов в посте заявил, что в Иглинской ЦРБ с января 2021 года действует активная первичная профсоюзная организация МПРЗ "Действие", поэтому информацией он обладает от самих работников больницы. Орлов также считает, что жители Иглинского района знают правду и рекомендует всем сомневающимся ознакомиться с группами Иглинского района в социальных сетях, чтобы увидеть мнение людей. Свое повествование Орлов завершил сообщением о том, что он был на личном приёме в Прокуратуре Башкирии и подал обращение с просьбой провести проверку соблюдения штатных нормативов укомплектованности Иглинской ЦРБ врачами-терапевтами, а также проверить штатное расписание учреждения на предмет фиктивного трудоустройства врачей-терапевтов. Фото обращения он также опубликовал. Заметим, что в тексте обращения присутствует информация о том, что Иглинская ЦРБ подготовила и направила в МВД и в Прокуратуру заявление о привлечении к ответственности лиц за факт размещения и публикации в СМИ не соответствующих действительности сведений.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter