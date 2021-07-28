В районной больнице Башкирии отрицают массовые увольнения врачей-терапевтов

В районной больнице Башкирии отрицают массовые увольнения врачей-терапевтов
В районной больнице Башкирии отрицают массовые увольнения врачей-терапевтов
Вчера, 20:58ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Об увольнении 13 из 19 врачей-терапевтов из Иглинской ЦРБ сообщил в соцсетях координатор Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в РБ Антон Орлов.

В районной больнице сообщили Mkset, что информация об увольнении медработников не соответствует действительности.

— По состоянию на 28.07.2021 года в ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ согласно штатному расписанию утверждено 18 штатных единиц должности врачей-терапевтов участковых, 16 из которых заняты физическими лицами (в том числе 4 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком), — уточнила главный врач ЦРБ Жанна Карунас.

Также в больнице отметили, что за 2021 год уволено два терапевта и принят на работу один сотрудник. 26–27 июля два врача подали заявления на увольнение по собственному желанию. Три работника сейчас находятся на очередном отпуске, а один временно переведен в круглосуточный стационар на период отпуска основного врача. Таким образом, фактически сейчас пациентов принимают восемь терапевтов.

Напомним, Антон Орлов призвал министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина обратить внимание на ситуацию. По его словам, сотрудники увольняются из-за большой нагрузки. Вместо обычного врачебного рабочего дня 7 часов 48 минут они работают по 12 часов, принимают вместо нормированных 22-24 пациентов по 60-70.

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