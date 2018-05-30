В Уфе ожидается шквалистое усиление ветра до 26 м/с

В Управлении гражданской защиты в очередной раз напомнили, что необходимо делать, если непогода застала вас на улице. Главное – стараться избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и хрупкими постройками.

В грозу не брать в руки гаджеты, брелки от авто и т.д., держаться подальше от металлических конструкций, водоемов, одиноко стоящих объектов. Автомобилистам не рекомендуется парковать свои транспортные средства около деревьев, вблизи домов, электроопор, заборов и т.д.; если есть возможность оставьте авто в крытом помещении – так вы избежите повреждений машины, которые может нанести град.