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В Башкирии ураган разметал кровли домов и едва не убил женщину
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В Башкирии ураган разметал кровли домов и едва не убил женщину

Сегодня, 09:30ОбществоТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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