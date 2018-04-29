В Башкирии ураган разметал кровли домов и едва не убил женщину

Накануне, 28 апреля, сильнейший ураган натворил бед сразу в нескольких районах Башкирии. Подробности сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

Так, в Ермекеевском районе Башкирии мощный ураган сорвал листы железной кровли со здания районной администрации, нескольких жилых домов, бань, а также разметал теплицы и ульи.

Также сегодня вечером в селе Бижбуляк Бижбулякского района частично повреждена крыша детского сада в двухэтажном кирпичном здании. Никто не пострадал.

В Уфе было зафиксировано падение рекламного щита, на улице Сагита Агиша. На улице Цюрупы на проезжую часть обрушились строительные леса, а с одного из зданий сорвало мягкую кровлю. На тревожную линию 112 поступило немало сообщений по поводу падения деревьев по улицам Огарева и Менделеева.

Сообщается также, что строители готовы срочно приступить к ремонту поврежденных строений, как только стихнут порывы ветра. Сегодня же в Ермекеевском районе запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая должна рассмотреть вопросы о выделении материальной помощи пострадавшим от стихии. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

В Стерлитамаке упавшее дерево задело женщину на проспекте Октября в субботу во второй половине дня. Об этом сообщил Интерфакс. Пострадавшую госпитализировали на «скорой помощи». В МЧС инцидент в Стерлитамаке подтвердили. По предварительным данным, причиной падения дерева стал шквалистый ветер.