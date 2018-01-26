В Башкирии жители села из-за урагана остались без света и крова

В ночь с 23 на 24 января в селе Габдюково Белорецкого района прошел ураганный ветер, который причинил ущерб девяти личным хозяйствам, сообщили в пресс-службе Белорецкого района республики. Также в результате обрыва проводов, в селе отключилось электричество.