«Мне кажется, власти просто драматизируют»: один день в центре Уфы на самоизоляции

В салоне красоты

Молчаливый таксист в маске, но без перчаток довез прямо до дверей салона красоты. Дверь была открыта нараспашку. Заметив меня, одна из мастеров маникюра поднялась и подошла.

— Здравствуйте, вы на уход за бровями?

Пришлось измерить температуру и подписаться в журнале Фото: Mkset.ru

— Да, — отвечаю я немного глухо. Респиратор заглатывает звуки.

— Давайте руки, я обработаю санитайзером. Одноразовые бахиллы здесь. Вам также необходимо измерить температуру тела, — девушка протерла спиртовой салфеткой стеклянный градусник и положила на диван. — Оставлю тут, а вы разденьтесь.

Через пару минут ко мне подошла мой мастер Альбина. Она проверила показания градусника — там было чуть больше 36 — и записала в журнал.

Столики, за которыми делают маникюр, стоят близко к друг другу Фото: Mkset.ru

— Подпишитесь здесь и пройдемте со мной.

Я пошла за ней в другой конец небольшого зала. Проходя мимо уже знакомой маникюрщицы, заметила, что она работает за одним из трех столиков, поставленных в один ряд. Все три столика заняты клиентами и мастерами. Несмотря на предупреждающую надпись о соблюдении дистанции в 1,5 метра, расстояние между столиками — заметно меньше.

До начала пандемии эта студия красоты находилась в другом конце города, арендовала просторное помещение в одном из уфимских отелей. Как рассказывает мой мастер в ходе работы, неделю назад они были вынуждены переехать сюда, на Спортивную, так как прежний арендодатель не хотел идти на уступки с арендной платой.

Скриншот инструкции, высланной по ватсап. Фото: Mkset.ru

— Кроме того, там отключили отопление и воду, — рассказывает она.

Салон открыл двери сразу после переезда. Альбина говорит, что, в основном, приходят постоянные клиенты. На сегодняшний день уже нет места для записи, это несмотря на то, что цены на услуги выросли примерно на 15%. При записи по телефону за день до этого администратор салона объяснила, что это связано с расходами на санитайзеры. Тогда же она предупредила, чтобы я обязательно пришла в маске. Также выслала подробную инструкцию о том как поступить, если меня остановят сотрудники правоохранительных органов. Главная мысль инструкции сводилась к тому, чтобы ни в коем случае не подписывать согласие на рассмотрение дела у судьи в свое отсутствие.

Фото: Mkset.ru

Под респиратором душно, непривычно. Альбине особенно неудобно — она спустила свою маску с носа, оставив закрытым только рот. Колдуя над моими бровями, она приближает свое лицо к моему очень близко. На руках — резиновые перчатки, все инструменты стерилизованы, впрочем, как и до пандемии.

— А вам не страшно работать в такое время? Не боитесь заразиться? — спрашиваю я у нее.

— Если бы коронавирус действительно был таким страшным, люди бы на улице не ходили. Мне кажется, власти драматизируют ситуацию, — делится она со мной своими мыслями.

На остановке Спортивная люди стараются сохранять дистанцию. Фото: Mkset.ru

На улице

Выхожу с салона на улицу и понимаю, что я почти месяц не была в центре Уфы. Все это время провела в поселке под городом. Впрочем, ничего особо и не изменилось: людей практически также много, тем более — автомобилей. Исключение — практически 80 процент людей носят маски. Маски разные — есть медицинские, есть модные, с рисунками и надписями, а есть самодельные, из марли. Иду в сторону остановки Спортивная, за мной — высокий парень в черном. Несмотря на мой медленный шаг, он меня не обгоняет, соблюдает дистанцию. На пешеходном переходе горит красный. Парень останавливается подальше от меня, как и велосипедист. Только молодой маме с коляской все равно на это правило: останавливается у края проезжей части, в нескольких сантиметрах от меня.

На самой остановке около десяти человек. Здесь также стараются сторониться друг от друга, особо не приближаясь. Замечаю, что все в масках, кроме двух мужчин около 50 лет.

ПАЗик маршрута № 249 везет меня и еще десяток человек по проспекту. Водитель в маске и в резиновых перчатках. А вот не у всех пассажиров есть маски, перчатки вовсе только у нескольких.

Оплачиваю проезд бесконтактным способом и выхожу на остановке Дом печати. Мне нужно в сторону бульвара Ибрагимова — запланировала поход в крупный спортивный магазин. На самоизоляции хочется побольше активности, поэтому намерена купить кое-какие спортивные товары. За бывшим зданием «Огней Уфы» стоит легковой автомобиль с надписью на боку. По отрывкам букв, видных мне, понимаю, что это «тимуровцы». Возле машины столпились около пяти человек, недалеко на скамейке еще трое. Последние — с небольшими дорожными сумками. Скорее всего, это те, кто ищет подработку.

В спортивном магазине

Очередь Фото: Mkset.ru

Спортивный магазин оказался закрытым. На двери висела бумага, надпись в которой гласила, что торговая точка с какого-то числа работает только как пункт выдачи интернет-заказов. Чтобы получить свой заказ, нужно пройти с другой стороны здания. Там мне дверь открывают мужчины, делающие ремонт здания над входными дверями. Парни молодые и веселые, ни у одного низ них нет масок и перчаток.

Фото: Mkset.ru

Прохожу несколько метров к лестнице и натыкаюсь на длинную очередь, конец которой теряется где-то наверху. Вот и место выдачи товаров. За десять минут, проведенной в очереди, успеваю выбрать и оплатить онлайн необходимый мне товар, осталось получить.

В очереди — в основном мужчины. Сотрудники магазина следят, чтобы они сохраняли дистанцию в полтора метра, стоя на лестнице. Однако все их старания разрушаются уже ближе к столам выдачи. Несмотря на предупреждение, вокруг двух столов набирается около пяти покупателей, которые торопятся поскорее получить то, зачем пришли и уйти.

В гипермаркете

Дальше я перехожу дорогу и направляюсь в сторону крупного гипермаркета. Машин вокруг него непривычно мало, парковка практически пустует. Вот людей достаточно — многие выходят с тяжелым пакетом, а то и с двумя.

Охранники помогают друг другу нацепить резиновые перчатки Фото: Mkset.ru

Пока иду в сторону гипермаркета, шустрая девочка-проумоутер успевает подсунуть мне рекламную брошюрку салона оптики. Она в маске, но без перчаток.

У входа в гипермаркет пожилая охранница разворачивает большинство желающих пройти мимо нее:

Здесь выдают одноразовые перчатки Фото: Mkset.ru

— Вы должны быть в перчатках!

В отделе овощей и фруктов покупателей много. Фото: Mkset.ru

Возле нее, кстати, можно обработать руки санитайзером. А бесплатные полиэтиленовые перчатки выдают чуть дальше, на справочном столике. У меня есть свои, но я решаю зайти с предложенными.

В гипермаркете то и дело звучит призыв сохранять безопасную дистанцию. Но, кажется, никто к этой просьбе не прислушивается, особенно в отделе овощей. Вот девушка с татуировкой на руках и с большой корзиной помогает взвесить продукты старенькой бабушке, а тут мусульманка в платке и в длинном плаще пытается удержать на месте маленького сына, параллельно толкая коляску с младенцем.

Фото: Mkset.ru

В отделе круп появляются две пожилые женщины, которые, по всей видимости, решили совершить покупку вместе. Передвижение по магазину в маске им дается с трудом, поэтому одна из них, в конце-концов, срывает свою маску с лица, а другая держится до конца — ее самодельная марлевая повязка, видимо, менее плотная.

Тонкие перчатки не мешают листать сенсорный экран телефона. И даже полиэтиленовые мешочки можно открывать без труда. Только вот когда пытаюсь наклеить ценник, выданный после взвешивания фруктов, они рвутся, оголяя указательные пальцы обеих рук.

Фото: Mkset.ru

Пока оплачиваю свои покупки, ко мне обращается женщина лет сорока и интересуется, откуда я взяла свой респиратор. Не дожидаясь ответа, начинает бормотать:

— Кому-то ведь дают такие респираторы. А нам, врачам, нет. Даже масок не хватает.

Завершив покупки, я возвращаюсь на остановку Дом печати. Время около 18:00 часов вечера, на остановке людей стало намного больше. Теперь дистанцию никто не соблюдает — главное, успеть сесть в свой автобус. Только полному старику с седыми волосами все равно: он пьет молоко, сидя прямо на баке с мусором. Рядом лежит обертка уже съеденного им хлеба.

В маршрутке

Добираюсь до остановки Города Галле на ПАЗике маршрута № 298. Водитель в маске, но без перчаток (впрочем, как и многие пассажиры). Перехожу на остановку в сторону Южного автовокзала. Здесь людей, как обычно, много. Будто пандемия никак не повлияла на эту остановку. Также привычно работает ларек с овощами, перед ним толпятся сразу три-четыре человека.

Передо мной уходят сразу две «Газели» — № 220 и № 115. Следующий приходится ждать довольно долго, около 20 минут. К этому времени, едущих в мою сторону становится заметно больше. Когда автобус, наконец-то, подъезжает, весь этот поток хлынет в его сторону. «Газелька» набивается битком: не повернуться, не шелохнуться. Женщины, сидящие рядом со мной, забирают мои пакеты к себе на колени, чтобы я могла не переживать хотя бы за их целостность. Так едем около 15 минут — в душной, маленькой газели, полной людьми в масках.