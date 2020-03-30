В Башкирии остановили финансовую пирамиду, которая выманила более 600 млн рублей

Представитель МВД России Ирина Волн сообщила, что полиция задержала членов сообщества, которые создали финансовую пирамиду, позволившую обмануть вкладчиков на 600 млн рублей.

По данным ТАСС, участников финансовой пирамиды обвиняют в мошенничестве, предварительно известно, что ущерб причинен более 4 тысячам человек. Следователи считают, что бывший руководитель кооператива вместе со своим сообщником принимал вклады не только в Уфе, но и в десяти других крупных городов Башкирии.