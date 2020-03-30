В Башкирии остановили финансовую пирамиду, которая выманила более 600 млн рублей
30 марта, 08:37ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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От деятельности преступного сообщества пострадали более 4 тысяч человек.
Представитель МВД России Ирина Волн сообщила, что полиция задержала членов сообщества, которые создали финансовую пирамиду, позволившую обмануть вкладчиков на 600 млн рублей.
По данным ТАСС, участников финансовой пирамиды обвиняют в мошенничестве, предварительно известно, что ущерб причинен более 4 тысячам человек. Следователи считают, что бывший руководитель кооператива вместе со своим сообщником принимал вклады не только в Уфе, но и в десяти других крупных городов Башкирии.
Удалось установить, что у организации не было кредитной лицензии, а проценты платились за счет средств других участников. Обещанные деньги гражданам после так выплачены и не были, что нарушило условия договоров.
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