В Башкирии только за один прошлый год выявили 13 финансовых пирамид

В целом в течение 2019 года в Башкирии была зафиксирована деятельность 52 субъектов теневого финансового рынка, 13 из них имели явные признаки финансовых пирамид.

- Масштабы недобросовестных практик в данном сегменте рынка остаются довольно большими. Мы предпринимаем повышенные меры, чтобы снизить объем недобросовестных практик, - подчеркнул в своем выступлении на XII Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы», который проходит в Уфе, начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов (бывший премьер-министр Башкирии).

По его словам, в случае выявления сомнительных финансовых структур, материалы о них передаются в полицию. Непосредственно в Башкирии были таким образом преданы в правоохранительные органы 50 материалов для возбуждения уголовных и административных дел. При этом Рустэм Марданов отметил, что имели место случаи, когда сомнительные организации, узнав, что им могут быть предъявлены претензии, сами обращались с просьбой аннулировать их лицензии.