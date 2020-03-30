«Башкирский мёд лучше имбиря!»: глава минсельхоза дал свои полезные советы населению
30 марта, 16:59ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ильшат Фазрахманов заявил об этом на брифинге в правительстве РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном теме поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса, вице-премьер правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов весьма эмоционально прокомментировал новости об ажиотаже вокруг имбиря в магазинах.
Напомним, цены на имбирь, которым россияне запасаются в качестве средства о коронавируса, в последнее время подскочили до 8 тысяч за килограмм.
- Наш башкирский мед и прополис значительно лучше всякого имбиря! - уверенно заявил министр. - Кумыс и наши молочные продукты также помогут защититься от вируса.
По его словам, вся свежа продукция местного производства, недостатка в которой быть не должно, помогает укрепить иммунитет.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей