«Башкирский мёд лучше имбиря!»: глава минсельхоза дал свои полезные советы населению

Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном теме поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса, вице-премьер правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов весьма эмоционально прокомментировал новости об ажиотаже вокруг имбиря в магазинах.

Напомним, цены на имбирь, которым россияне запасаются в качестве средства о коронавируса, в последнее время подскочили до 8 тысяч за килограмм.

- Наш башкирский мед и прополис значительно лучше всякого имбиря! - уверенно заявил министр. - Кумыс и наши молочные продукты также помогут защититься от вируса.