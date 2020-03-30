Главврач московской больнице рассказал о количестве пациентов с коронавирусом

Он отметил, что за последние сутки в больницу поступило 28 и было выписано восемь пациентов, сообщает газета «Известия».

Проценко отметил, что диагноз «пневмония» сейчас у 175 человек. «COVID» подтвержден у 78 и предполагается у 115 человек. В реанимационном отделении учреждения в данный момент находятся 19 пациентов, пятеро - на ИВЛ. У четверых из них подтвержден коронавирус.