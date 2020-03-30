Главврач московской больнице рассказал о количестве пациентов с коронавирусом
30 марта, 16:00ОбществоФото: pixabay.com
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В больнице московского поселка Коммунарка проходят лечение 348 человек, часть из них - с коронавирусом. Об этом сообщил 30 марта главный врач учреждения Денис Проценко.
Он отметил, что за последние сутки в больницу поступило 28 и было выписано восемь пациентов, сообщает газета «Известия».
Проценко отметил, что диагноз «пневмония» сейчас у 175 человек. «COVID» подтвержден у 78 и предполагается у 115 человек. В реанимационном отделении учреждения в данный момент находятся 19 пациентов, пятеро - на ИВЛ. У четверых из них подтвержден коронавирус.
За последние сутки в больнице скончались два человека. Причина смерти одного из них - коронавирус. Второй пациент поступил с пневмонией, осложненной сахарным диабетом. Диагноз «COVID-19» вероятен, но не подтвержден.
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