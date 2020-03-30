В Башкирии пандемия коронавируса не помешает весенней посадке деревьев

Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил, что несмотря на пандемию коронавируса, в республике должна состояться акция "Зеленая Башкирия", в рамках которой планируется сажать саженцы деревьев.

Акция запланирована на 25 апреля. В этот день предполагается освоить 670 территорий и засадить их деревьями-крупномерами в количестве 85 тысяч, а также 48 тысяч кустарников и иных зелёных насаждений.

Если к 25 апреля не ухудшится эпидемиологическая ситуация в регионе, в акции "Зеленая Башкирия", по мнению организаторов, могут принять участие свыше 150 тысяч человек. В противном случае посадка деревьев будет проводиться силами коммунальных служб и волонтёров.

– Надо это обязательно сделать. Нельзя пропускать весну, иначе мы упустим возможность дать жизнь тысячам деревьев, которые будут радовать наших жителей, - подчеркнул Радий Хабиров.