В Башкирии пандемия коронавируса не помешает весенней посадке деревьев
Об этом сообщили на оперативке в правительстве РБ.
Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил, что несмотря на пандемию коронавируса, в республике должна состояться акция "Зеленая Башкирия", в рамках которой планируется сажать саженцы деревьев.
Акция запланирована на 25 апреля. В этот день предполагается освоить 670 территорий и засадить их деревьями-крупномерами в количестве 85 тысяч, а также 48 тысяч кустарников и иных зелёных насаждений.
Если к 25 апреля не ухудшится эпидемиологическая ситуация в регионе, в акции "Зеленая Башкирия", по мнению организаторов, могут принять участие свыше 150 тысяч человек. В противном случае посадка деревьев будет проводиться силами коммунальных служб и волонтёров.
– Надо это обязательно сделать. Нельзя пропускать весну, иначе мы упустим возможность дать жизнь тысячам деревьев, которые будут радовать наших жителей, - подчеркнул Радий Хабиров.
При этом он уточнил, что пока до особого распоряжения следует приостановить проведение массовых Дней чистоты. Уборка территорий будет полностью возложена на коммунальщиков.