В Башкирии планируют сдачу анализов на коронавирус поставить на платную основу

Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, прозвучала информация о том, что в ближайшее время в республике появится возможность проведения анализов на коронавирус на платной основе. Об этом сообщила руководитель Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак.

Напомним, на прошлой неделе было принято решение привлекать к проведению анализов на коронавирус специалистов частных профильных клиник. Сейчас они начали обучение на базе Башгосмедуниверситета.

По словам Анны Казак, как только эти специалисты приступят к работе после обучения, жители республики получат возможность сдать анализ на коронавирус вне зависимости от того, были они за рубежом или нет. Появится также возможность оперативно делать подобные анализы на платной основе.

Пока же сдать анализ на коронавирус можно центре эпидемиологии бесплатно и только по направлению.