«Из-за трагедии в Кемерово глав снимать не будут»: Башкирия в зоне риска?

Вчера вечером сразу в нескольких телеграм-каналах, включая один из самых популярных - «Незыгарь» (125 тысяч подписчиков), появилась информация о возможной кадровой ротации российских регионов в связи с кемеровской трагедией в ТЦ «Зимняя вишня». Эксперты отмечают, что Башкирия, наряду с соседней Татарией, ХМАО, Челябинской областью, Хабаровским краем и Якутией находится в зоне риска.

- Еще одно неожиданное следствие кемеровской трагедии. Сама ситуация в регионе, который считался стабильным и управляемым, бессилие властей и их очевидная неготовность к работе в условиях форс-мажора, произвели заметное впечатление на ВВ (Путина — прим.ред.). - говорится в сообщении "Незыгаря". - Оказалось, что колосс на глиняных ногах. По итогам поездки, кроме всего прочего, политическому блоку АП дано поручение подготовить список регионов, где глава не меняется более 10 лет и обладает низким рейтингом, где низкий уровень социально-экономического развития и высокий уровень социальной напряжённости, сильны межэлитные противоречия. Силовики готовят такие же справки о клановости и коррупции в регионах.

- Ротация обещает быть теперь сильнее, чем ожидалось: пока под ударом Алтайский край, Республика Алтай, Хабаровский край, Якутия, Магаданская область, Хакасия, ХМАО, СПб, Московская область, Архангельская область, Челябинская область, Башкирия, Ставропольский край, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область. Далеко не факт, что во всех этих субъектах поменяются главы, но дополнительный анализ на предмет целесообразности пребывания на должности в отношении губернаторов этих регионов будет проведён, - сообщает «Незыгарь».

Мы попросили прокомментировать эту информацию политологов, чтобы понять, насколько республика находится в зоне риска смены лидера региона.

Константин Калачев ответил так:

- Развернутого комментария не получится. Серьезных претензий к Хамитову нет. Судя по рейтингам, отношение к нему, оценка власти, социальное самочувствие в норме. Но есть один деликатный момент. Если на республику есть претендент с мощной политической поддержкой, то повод для замены найдется.

Сергей Маркелов считает немного иначе:

- Если честно, прямого мостика между кемеровской трагедией и сменой региональной верхушки я не вижу. Есть проект майских, июньских отставок, который уже давно обсуждается. Среди них действительно есть старожилы — например, глава Курской области Александр Михайлов (в качестве главы — 18 лет — прим.ред.). Кемерово — это не тот фактор, из-за которого будут менять кадровый состав.

- Рустэм Хамитов уже давно в обойме губернаторов на смену и по возрасту и по сроку (63 года, 8 лет, - прим.ред), - заметил Сергей Маркелов. - К нему от федералов есть вопросы, на которые они пока не могут найти ответов. Хамитов — давно хромая утка. Для того, чтобы состоялась смена власти в республике, нужно понимать, кто «заходит» на территорию и идет под замену. Такой информацией я пока не обладаю. По преемникам идет сложная конфигурация. И за счет этой сложности Рустэм Хамитов выигрывает время.

Напомним, что сразу после трагедии в Кемерово, в которой погибли 64 человека, общественность выразила надежду, что 73-летнего губернатора области Амана Тулеева, занимающего этот пост с июля 1997-го года, все-таки снимут. Сразу несколько федеральных СМИ, включая РБК, сообщили о его возможной отставке в ближайшие 4-5 месяцев.

Во время поездки в Кемерово, общаясь с инициативной группой из числа пострадавших и близких погибших при пожаре, Владимир Путин заявил, что для принятия кадровых решений необходимо вначале определить степень вины чиновников.