Трупы ради хайпа: У фейков про жертвы в Кемерове есть своя закономерность

Эксперты считают, что слухи на тему трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», с одной стороны, часто вбрасывали намеренно, но с другой стороны, тот факт, что им легко верили люди, следует воспринимать, как тревожный сигнал.

- Сейчас уже в интернете можно посмотреть полный разбор и разоблачение фейков. Нашли, откуда "растут ноги" и у трупов "для которых не хватает мешков", и у "террориста с сумкой" и у прочих домыслов вокруг трагедии. Но это лишь частные примеры, - пишет пользователь morena-morana. - Дело в том, что есть люди, которые, как ни чудовищно это звучит, получают выгоду от распространения слухов. Во-первых, как ни прискорбно, но это блогеры. Конечно, многие из них, ориентируясь только на точные данные и то, что видели своими глазами, старались доносить до людей более или менее объективную информацию о случившемся.

Но были и другие - у них не болела голова, не подступал к горлу комок слез. Даже легкого беспокойства не было, а было лишь приподнятое деловое настроение, а то и радость в предвкушении «хайпа». Они не стремились что-либо выверять и проверять, а торопились скорее собрать просмотры на ютьюбе, набрать лайков в контакте, и т.д. Наш страх, паника, истерика для них ничего не значат, они не остановятся ни перед чем.

Второй источник опасных слухов – это городские сумасшедшие. Они были, есть и будут всегда. Это больные люди, которые хотят привлечь к себе внимание любой ценой. Если вы смотрели видео с митинга в Кемерово, такие люди, увы, были и там. "Поджечь" разгоряченную толпу довольно просто – достаточно представиться "врачом скорой помощи", или "сотрудником МЧС" или просто очевидцем – кто в толпе ринется это проверять? При этом неадекватные люди могут даже и сами верить в свой бред. Ну а то же все остальные вокруг них? Стресс превратил многих людей на митинге в зомби.

Третий вид людей, которые получают от ситуации пусть косвенную, но выгоду – это, увы, люди, эксплуатирующие политическую составляющую момента. Они хотят ужаса и паники. Того же, чего хотят все террористы. Аудитории остается только фильтровать информацию всеми возможными способами и не давать превращать свои мозги в сено, которое легко поджечь любому, кому это выгодно.

Один из самых популярных российских видеоблогеров Николай Соболев сравнил пожар в "Зимней вишне" с аварией на Чернобыльской АЭС. Он напомнил, что тогда, в 1986 году, масштабы трагедии изначально замалчивались. Снабжая свою речь фразами "я не могу наверняка утверждать" и "по слухам", он старательно в течение нескольких минут проводил аналогию между ЧАЭС и "Зимней вишней".

Утверждали, что в Кемерове больше 100 жертв и блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин. Они предложили поверить голосу анонимной женщины из аудиосообщения WhatsApp. Был еще один вариант — о якобы 355 жертвах. Ни одной попытки как-то осмыслить эти страшнейшие цифры Соболев не предпринял, а тем временем просмотры ролика Соболева перевалили за 2 миллиона.

Еще один блогер Александр Движнов в качестве "доказательств" того, что число жертв превысило 400, и большинство из них — дети, демонстрировал на полном серьезе скриншоты из переписки. Он уверяет, что один из абонентов — якобы жена заведующего неким московским моргом. Зачем ее супруг полетел в Кемерово, правда, остается загадкой. В одной из переписок говорилось о семи автобусах с детьми, привезенными на каникулы (в один день, в одно время и в один ТЦ).

Что самое постыдное: никто из блогеров, активистов и журналистов, распространявших фейки о трагедии в Кемерово на многомиллионную аудиторию, превышающую показатели иных телеканалов, на момент написания материала не выпустил опровержения.

Поддались на магию слухов много известных людей. Известная телеведущая Ксения Бородина, например. Но потом она публично извинилась за это.

Напомним, во время митинга в Кемерове инициативная группа проверила морги после того, как мэр города Илья Сердюк предложил всем сомневающимся лично убедиться, что жертв 64. Они подтвердили данную информацию.