В Уфе беременная девушка, заболевшая коронавирусом, родила мертвого ребенка

Жительница Уфы поступила в ковид-роддом на поздних сроках беременности. У девушки диагностировали коронавирус. Она смогла выжить, но потеряла малыша. Об этом сообщает «Башинформ» со слов сотрудницы родильного отделения Дины Абсалямовой.

По словам врача, девушка поступила в роддом с 80 процентами поражения легких. Врачам пришлось подключить её к аппарату ИВЛ. Роды прошли естественным путем, однако ребенок не выжил. — К сожалению, ребенок еще до первых схваток не выдержал всех токсинов, которые скопились в организме девушки на фоне коронавирусной инфекции. У нее изменились печеночные ферменты, были очень плохие анализы, печеночная и почечная недостаточность, — отмечает врач. По словам медиков, ребенок погиб еще в утробе матери. Когда девушка пришла в себя, она не поверила в произошедшее. Врачи дали ей успокоительные. Несмотря на душевные переживания, здоровье роженицы значительно улучшилось. — Ребеночек всю болезнь взял на себя, мы пытались ей это объяснить, — говорит Дина Абсалямова. Сейчас девушка выписалась и вернулась к своему любящему мужу и маленькому сыну. По словам врачей, она до сих пор общается с докторами из роддома и обещает вернуться рожать через два года, когда закончится коронавирус.

