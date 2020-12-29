В Уфе беременная девушка, заболевшая коронавирусом, родила мертвого ребенка

По словам врача, девушка поступила в роддом с 80 процентами поражения легких. Врачам пришлось подключить её к аппарату ИВЛ. Роды прошли естественным путем, однако ребенок не выжил.
— К сожалению, ребенок еще до первых схваток не выдержал всех токсинов, которые скопились в организме девушки на фоне коронавирусной инфекции. У нее изменились печеночные ферменты, были очень плохие анализы, печеночная и почечная недостаточность, — отмечает врач.
По словам медиков, ребенок погиб еще в утробе матери. Когда девушка пришла в себя, она не поверила в произошедшее. Врачи дали ей успокоительные. Несмотря на душевные переживания, здоровье роженицы значительно улучшилось.
— Ребеночек всю болезнь взял на себя, мы пытались ей это объяснить, — говорит Дина Абсалямова.
Сейчас девушка выписалась и вернулась к своему любящему мужу и маленькому сыну. По словам врачей, она до сих пор общается с докторами из роддома и обещает вернуться рожать через два года, когда закончится коронавирус.