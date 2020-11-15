Элвин Грей подтвердил информацию о беременности супруги главы Башкирии

Элвин Грей подтвердил информацию о беременности супруги главы Башкирии

Вчера, 20:36ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Instagram.com
Певец разместил в соцсетях красноречивое фото Каринэ Хабировой.

Популярный эстрадный певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, опубликовал на своей странице в социальных сетях совместное фото с супругой главы Башкирии Каринэ Хабировой и известным стилистом Сердаром Камбаровым.

Эта фотография окончательно сняла вопросы о новой беременности первой леди Башкирии, которая появилась примерно месяц назад.

На снимке хорошо заметен округлившийся живот Каринэ Хабировой. Радик Юльякшин уточнил, что фото было сделано в рамках мероприятия «Территория женского счастья», которое патронирует госпожа Хабирова.

Судя по комментариям, теперь споры вышли на следующий уровень. Обыватели теперь стали гадать, когда же точно супруга главы региона подарит ему малыша.

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