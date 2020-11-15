Элвин Грей подтвердил информацию о беременности супруги главы Башкирии

Популярный эстрадный певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, опубликовал на своей странице в социальных сетях совместное фото с супругой главы Башкирии Каринэ Хабировой и известным стилистом Сердаром Камбаровым.