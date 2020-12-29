Продукция «Башспирта» появится на полках магазинов «ГлавПивТорг»

Продукция «Башспирта» появится на полках магазинов «ГлавПивТорг»

Вчера, 14:59ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Компания «Башспирт» заключило договор с крупной региональной сетью магазинов «ГлавПивТорг». В рамках сотрудничества ритейлер установил брендированные полки с продукцией «Башспирта» магазина «Тантана».

— Надеемся, что коллаборация двух крупных участников алкогольного рынка «Тантаны» и «ГлавПивТорга» станет результативной для обеих сторон, отметили в пресс-службе «Башспирта».

По словам представителя компании «Башспирт», сотрудничество поможет привлечь внимание покупателей к брендам и повысить лояльность аудитории. Отметим, что первой торговой точкой с представленной продукцией «Башспирта» появилась в поселке Нагаево под Уфой. В ближайшем будущем подобные полки могут появиться еще в десятках магазинов города.

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