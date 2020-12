Продукция «Башспирта» появится на полках магазинов «ГлавПивТорг»

Компания «Башспирт» заключило договор с крупной региональной сетью магазинов «ГлавПивТорг». В рамках сотрудничества ритейлер установил брендированные полки с продукцией «Башспирта» магазина «Тантана».

— Надеемся, что коллаборация двух крупных участников алкогольного рынка «Тантаны» и «ГлавПивТорга» станет результативной для обеих сторон, отметили в пресс-службе «Башспирта». По словам представителя компании «Башспирт», сотрудничество поможет привлечь внимание покупателей к брендам и повысить лояльность аудитории. Отметим, что первой торговой точкой с представленной продукцией «Башспирта» появилась в поселке Нагаево под Уфой. В ближайшем будущем подобные полки могут появиться еще в десятках магазинов города.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter