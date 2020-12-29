Продукция «Башспирта» появится на полках магазинов «ГлавПивТорг»

По словам представителя компании «Башспирт», сотрудничество поможет привлечь внимание покупателей к брендам и повысить лояльность аудитории. Отметим, что первой торговой точкой с представленной продукцией «Башспирта» появилась в поселке Нагаево под Уфой. В ближайшем будущем подобные полки могут появиться еще в десятках магазинов города.