"Башспирт" решил приобрести памятник напугавший всю Россию

"Башспирт" решил приобрести памятник напугавший всю Россию

Вчера, 21:29Общество
В компании заявляют, что хотят придать ему новый смысл

Компания «Башспирт» решила выкупить прославившийся на всю Россию памятник «Аленке из Воронежа». Напомним, фотографии арт-объекта появились в социальных сетях 18 декабря и быстро приобрели вирусный характер, разойдясь по социальным сетям.

Именно его установкой власти Нововоронежа решили отметить 250-летие города. По преданию некая девушка Алёнка нашла место для строительство села Новая Аленовка, на месте которого и вырос город.

Стоимость объекта составила порядка 1 млн рублей. После демонтажа памятника, предприниматель Владимир Пилипенко, изготовивший его пробует организовать аукцион на покупку Аленки, а с вырученных средств вернуть городу выплаченный гонорар.

В пресс-службе «Башспирта» подтвердили намерения приобрести этот арт-объект и придать ему новый смысл, установив памятник контрафакту или говоря по простому «палёнке».

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