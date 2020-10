В Башкирии в период с января по август 2020 года прибывших в регион на 472 человека больше, чем тех, кто уехал из республики в другие города. Такой миграционный прирост в Башкирии наблюдается впервые за 10 лет.

По данным Башкортостанстата, по данным аналогичного периода прошлого года, наблюдалась сильная миграционная убыль и составила около полутора тысяч человек. А в 2018 году это число фиксировало свыше трех тысяч человек, уехавших за пределы республики. Примечательно, что в этом году большинство мигрантов прибыли из стран СНГ. По мнению экспертов в области экономических наук, причиной повышения количества мигрантов могло стать улучшение инвестиционной и социальной привлекательности республики.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter