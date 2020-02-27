В ЯНАО белые медведи начали миграцию на юг

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В Ямало-Ненецком автономном округе белые медведи начали перемещение на юг. Причиной миграции стали сложные климатические условия – уменьшение площади ледового покрова в арктических морях.
По словам замдиректора Института проблем экологии и эволюции РАН Ильи Мордовцева, в 2020 году стартует программа подсчета белых медведей в Арктике, которая рассчитана на четыре года. Ученые отмечают, что миграция хищников может представлять опасность для северных селений, пишет “ФедералПресс”.
В последние годы люди стали все чаще сталкиваться с белыми медведями, такие случаи зарегистрированы на Новой Земле, Вайгаче и других территориях. Особенно осторожными следует быть работникам нефтяной отрасли.
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