В ЯНАО белые медведи начали миграцию на юг

По словам замдиректора Института проблем экологии и эволюции РАН Ильи Мордовцева, в 2020 году стартует программа подсчета белых медведей в Арктике, которая рассчитана на четыре года. Ученые отмечают, что миграция хищников может представлять опасность для северных селений, пишет “ФедералПресс”.