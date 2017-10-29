В Башкирии Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в детских садах

По итогам прошедшей проверки было составлено 548 протоколов об административном правонарушении.

Региональное управление Роспотребнадзора по Башкирии отчиталось на своем сайте о результатах проверок, проведенных в 341 детском саду на территории республики.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, специалисты брали на исследования пробы питьевой воды, готовых блюд и смывов на бактерии.

Почти пятая часть проб оказались не соответствующими общим требованиям по микробиологическим показателям. В частности, отклонения от нормы были найдены в 2,4% из 372 проб питьевой воды.

Наибольшую тревогу вызвали случаи обнаружения кишечной палочки, которые были обнаружены в 2% проб из 2656 смывов на бактерии.

Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на недостаток освещения в помещениях и духоту, а также нарушения норм витаминизации готовой пищи.

- После рассмотрения выявленных нарушений санитарного законодательства было составлено 548 протоколов об административном правонарушении в отношении должностных и ответственных лиц составлено, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.