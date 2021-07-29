Эксперты назвали обмеление озера Ургун в Башкирии природным явлением

Низкие уровни воды на водных объектах, пересыхание многих водоемов в республике, как и во многих других регионах, связано с продолжающимся маловодным периодом. По данным отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейнового водного управления, маловодные циклы повторяются примерно через 35 лет. Начиная с 2007 года в Башкирии наступил цикл маловодных лет. За этот период не было больших половодий, максимальные уровни рек в период весеннего половодья были существенно ниже средних многолетних значений, что не способствовало затоплению пойм рек, подпитке озер и пополнению запасов подземных вод, сообщил журналистам заместитель министра экологии РБ Раушан Саитов.