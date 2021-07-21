На Учалинском ГОКе ввели новую интеллектуальную систему противопожарной безопасности

Как уточнили на комбинате, в настоящее время к центру мониторинга уже подключены охранно-пожарные системы Учалинского подземного рудника, Учалинской и Межозерной промышленных площадок автотранспортного предприятия. До конца года к ним присоединятся объекты 15-ти других подразделений Учалинского ГОКа, а в 2022 г. к центру мониторинга будет подключен и весь комбинат.