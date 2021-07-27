На Учалинском ГОКе провакцинировано 52% сотрудников

На Учалинском ГОКе провакцинировано 52% сотрудников
На Учалинском ГОКе провакцинировано 52% сотрудников
Вчера, 14:55ОбществоФото: ugok.ru
АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) продолжает вакцинацию работников против коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на 27 июля 2021 года вакцину «Спутник V» получили 2 674 сотрудника УГОКа, что составило 52,7 % от общей численности сотрудников.

Вакцинация на ГОКе началась в феврале текущего года, она организована на территории предприятия: желающих получить прививку против COVID-19 принимают в здравпунктах обогатительной фабрики, автотранспортного предприятия, Учалинского подземного рудника и рудника «Узельгинский».

Вакцину ставят медицинские работники Учалинской ЦГБ – на основании действующего договора об оказании медицинских услуг. График вакцинации составляется по мере поступления заявок от цехов и подразделений предприятия.

Реализация мероприятий по иммунопрофилактике COVID-19 уже позволила сформировать на Учалинском ГОКе коллективный иммунитет на уровне 84,4 %.

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