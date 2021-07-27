На Учалинском ГОКе провакцинировано 52% сотрудников

По состоянию на 27 июля 2021 года вакцину «Спутник V» получили 2 674 сотрудника УГОКа, что составило 52,7 % от общей численности сотрудников.
Вакцинация на ГОКе началась в феврале текущего года, она организована на территории предприятия: желающих получить прививку против COVID-19 принимают в здравпунктах обогатительной фабрики, автотранспортного предприятия, Учалинского подземного рудника и рудника «Узельгинский».
Вакцину ставят медицинские работники Учалинской ЦГБ – на основании действующего договора об оказании медицинских услуг. График вакцинации составляется по мере поступления заявок от цехов и подразделений предприятия.
Реализация мероприятий по иммунопрофилактике COVID-19 уже позволила сформировать на Учалинском ГОКе коллективный иммунитет на уровне 84,4 %.