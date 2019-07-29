Долгожданное похолодание в Башкирии может оказаться слишком резким
Вчера, 09:35ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Температура воздуха ночью может упасть до +3 градусов.
Начиная с сегодняшнего дня, с 29 июля, в Башкирию проникнет холодная арктическая воздушная масса, которая значительно повлияет на погоду.
Температура воздуха резко понизится. В частности, в ночное время столбик термометра может упасть до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов.
Как говорят синоптики, эти показатели в среднем на пять градусов ниже средних многолетних значений.
По региону пройдут дожди от слабого до сильного, кое-где возможны грозы и град.
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