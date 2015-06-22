В Башкирии в конце мая может выпасть снег

Об этом предупредили синоптики.

В понедельник, 29 мая, днем в республике температура воздуха днем составит +7, +12°. Местами небольшой дождь, ночью по северу - со снегом, следует из данных Башгидромета.

Во вторник, 30 мая, ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах - грозы. Ветер северо- западный с переходом на юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, в воздухе и на почве местами заморозки 0,-5°, днем +13,+18°.

В среду, 31 мая, станет немного теплее: ночью температура воздуха +1,+6°, днем +14,+19°. Местами небольшой кратковременный дождь, по юго-западу республики - до умеренного. Ветер западный умеренный.

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