Гострудинспекция признала увольнение медиков из Ишимбайской больницы незаконным

Все три приказа об увольнении сотрудников скорой помощи Ишимбайской ЦРБ Гострудинспекция признала незаконными и они были отменены. Кроме того было установлено, что в больнице используют неисправное медицинское оборудование, что тоже является серьезным нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гострудинспекция провела внеплановую проверку документов в Ишимбайской ЦРБ после обращения профсоюза «Действие» о нарушении трудового законодательства при увольнении сотрудников. С тремя фельдшерами пятого февраля были расторгнуты трудовые договоры. Двух сотрудников уволили за прогул, а третьего в связи с «утратой доверия». Инспектор труда установил, что для фельдшеров скорой помощи был установлен график работ, согласно которому одна смена составляет 12 часов. Исходя из ст. 103 трудового кодекса, все сотрудники должны были быть ознакомлены с изменениями в графике под роспись не позднее, чем за месяц. В результате проверки выяснилось, что график был согласован профсоюзом первого числа, а увольнение произошло пятого. Соответственно, ни о каком месяце не может идти и речи. Несмотря на это, 4 февраля главный врач больницы поставил дополнительные смены врачам на 5 февраля без согласования с сотрудниками и профсоюзом. Как уже было известно ранее, уведомление о необходимости явиться на работу он отправил весьма изощренным способом - по Почте России. На следующий же день, руководитель составил акт об отсутствии врачей на работе и уволил сотрудников той же датой. В случае с третьим сотрудником, которого уволили за «утрату доверия», главврач также не учел тот факт, что данная статья увольнения может применяться только в отношении тех работников, которые обслуживают «денежные или товарные ценности». Коим фельдшер скорой помощи не является. Напомним, что уволили врача по упомянутой статье за то, что в машине скорой помощи в момент вызова не оказалось дефибрилятора, а также не работал облучатель и электрокардиограф. Все три приказа трудовая инспекция признала незаконными. Приказы об увольнении были отменены. Также ведомство выявило факт эксплуатации неисправного медицинского оборудования, материалы проверки направлены в Росздравнадзор. Ранее мы писали о том, что профсоюз медиков Башкирии проигнорировал увольнение фельдшеров в Ишимбайской больницы. Кроме того, в регионе на данный момент дискредитируется независимый профсоюз медиков «Действие», который изначально поднял проблему переработок в указанной больнице.

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