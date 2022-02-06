Руководство Ишимбайской ЦРБ уволило трех фельдшеров и лидеров профсоюза «Действие»

Стало известно об увольнении трех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ и по совместительству лидеров профсоюза медработников «Действие». Об этом сообщила сама организация в социальных сетях.
Отметим, что 4 февраля коллектив «скорой» Ишимбайской ЦРБ начал «Итальянскую забастовку», однако на следующий день, 5 февраля, были уволены: Рамиль Разяпов, Вера Высогорец и Альбина Абдрахманова. Так, по словам профсоюза, с началом рабочей недели в суд будут направлены иски о восстановлении уволенных сотрудников. Кроме того, поданы жалобы и в прокуратуру, а в отношении главврача Ишимбайской ЦРБ будет направлено заявление и в следственный комитете, так как по словам сопредседателея профсоюза «Действие» Андрея Коновала, что в данной ситуации «есть признаки служебной фальсификации и целенаправленных действий вопреки интересам службы».
— Основания и обстоятельства увольнений фельдшеров настолько одиозны, что выглядят почти комедийно. Так, обе девушки — Вера Высогорец и Альбина Абдрахманова — были уволены за то, что не вышли на работу в свой выходной день (5 февраля). Якобы накануне главврач направил им приказ о привлечении к работе за двойную оплату по производственной необходимости. Приказ был направлен Почтой России. На вопрос Абдрахмановой, на что рассчитывал работодатель, направляя приказ почтой всего за день до предполагаемой даты привлечения к работе, главврач Валерий Шапочкин цинично ответил: «Я за Почту России не отвечаю», рассказывает детали увольнения фельдшеров профсоюз «Действие».
Помимо этого, организация заявляет, что работодатель Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой якобы получил согласие девушек на работу в выходной день по телефону. Сами сотрудницы сообщают, что подобных разговоров с администрацией ЦРБ у них не было, а около девяти часов были входящие звонки с неизвестного номера, на который Высокогорец и Абдрахманова ответили, но в ответ услышали лишь молчание и быстрый сброс. Так, «Профсоюз» предполагает, что администрация Ишимбайской ЦРБ готовила «фальсификацию доказательств для увольнения».
Между тем, для увольнения этого недостаточно, так как в соответствии с Трудовым кодексом РФ, привлечение работников к работе в их выходные дни возможно только с письменного согласия.
Что касается Рамиля Разяпова, то причина его увольнения заключалась в том, что мужчина выезжал на вызовы в ночную смену без дефибриллятора.
— На что фельдшер ответил, что у него был портативный дефибриллятор, переданный ему фельдшером предыдущей смены, а стационарный дефибриллятор автомобиля СМП № 4, на который Разяпова поставили работать, изначально отсутствовал, так как находился в процедурном кабинете в процессе зарядки. Профсоюз «Действие».
После чего Разяпов готов был написать объяснительную, однако руководство больницы, по словам самого фельдшера, ознакомили его с заранее заготовленным приказом об увольнении.
Напомним, что «Итальнскую забастовку» сотрудники Ишимбайской ЦРБ анонсировали в коллективном обращении еще 20 января, тогда же и выдвинули свои требования. В частности, сотрудники заявили, что устали от «тяжелейших» условий труда за мизерную зарплату. После чего работнкиами «скорой» встретились представителем Минздрава Башкирии, однако после встречи никаких существенных изменений в работе больницы не произошло. Так, 4 февраля началась забастовка, однако из-за увеличения вызовов, работники «скорой» решили отказаться только от переработок в виде совместительства и продолжили выезжать в неукомплектованных бригадах.