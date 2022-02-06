Руководство Ишимбайской ЦРБ уволило трех фельдшеров и лидеров профсоюза «Действие»

— Основания и обстоятельства увольнений фельдшеров настолько одиозны, что выглядят почти комедийно. Так, обе девушки — Вера Высогорец и Альбина Абдрахманова — были уволены за то, что не вышли на работу в свой выходной день (5 февраля). Якобы накануне главврач направил им приказ о привлечении к работе за двойную оплату по производственной необходимости. Приказ был направлен Почтой России. На вопрос Абдрахмановой, на что рассчитывал работодатель, направляя приказ почтой всего за день до предполагаемой даты привлечения к работе, главврач Валерий Шапочкин цинично ответил: «Я за Почту России не отвечаю», рассказывает детали увольнения фельдшеров профсоюз «Действие».