ГК «Первый Трест» вошла в список системообразующих компаний России

По итогам заседания правкомиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, под председательством первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова, утверждён список системообразующих предприятий строительной отрасли и ЖКХ. Являясь одним из лидеров по объёмам текущего строительства по Республике Башкортостан, ГК «Первый Трест» прошла все тестирования по отраслевым критериям и была включена в список системообразующих предприятий России, оказывающих существенное влияние на развитие региона и экономики страны, сообщает Башинформ.

- Включение нашей компании в перечень системообразующих предприятий говорит о её надёжности и финансовой стабильности. Статус системообразующей компании даёт нам определённые льготы при переходе на проектное финансирование и преференции от государства, например, снижение налоговой нагрузки и кредиты для застройщиков по льготной ставке. Ежедневно на наших объектах работают более 1 000 человек и эти меры помогут нам сохранить рабочие места и выполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками без отклонения от декларируемых сроков, - рассказал Максим Ерёмин, генеральный директор ООО «Первый Трест Недвижимость».

В настоящий момент ГК «Первый Трест» продолжает строительно-монтажные работы с соблюдением рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19 и активно возводит 7 объектов в историческом и географическом центрах Уфы.

Соблюдая меры безопасности не только на стройке, но и в обслуживании клиентов, ГК «Первый Трест» полностью перешла на дистанционный формат продажи квартир, машиномест и коммерческих помещений во всех жилых комплексах. Если вы хотите купить квартиру в одном из строящихся ЖК наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы по телефону 8 (347) 222-0-111.