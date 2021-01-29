В Башкирии около 68% родителей довольны питанием детей в школах

Довольными питание остались 67,6% в 2020 году и 67,7% в 2021 году. Недовольных питание стало больше в этом году. Число увеличилось с 16,7% до 18,4%. Увеличился процент довольных разнообразием меню (64,3% (2020 г.) — 67, 3% (2021 г.). Недовольные школьным питанием просят добавить в рацион больше фруктов, супов и первых блюд, молочную продукцию, соки и больше мяса.