В Башкирии около 68% родителей довольны питанием детей в школах

Общественная палата Башкирии подвела итоги анонимного голосования об качестве горячего питания в начальных классах школ республики. Выяснилось, что около 68% родителей устраивает питание детей.

Первый этап опроса проводится с 9 по 30 ноября прошлого года, второй — с 15 по 29 января, чтобы сравнить с результатами предыдущего. Результаты ноябрьского опроса были направлены в Минторговли и Минобр Башкирии, итоги обоих опросов — в Общественную палату РФ. Всего в исследовании приняли участие 8 347 человек. При этом в 2020 году ответы поступили от 55 муниципалитетов республики, а в 2021 году — от 60. Как сообщает пресс-служба ОП, наиболее активными стали жители Кугарчинского, Благовещенского, Мелеузовского и Бижбулякского районов, а также уфимцы. Довольными питание остались 67,6% в 2020 году и 67,7% в 2021 году. Недовольных питание стало больше в этом году. Число увеличилось с 16,7% до 18,4%. Увеличился процент довольных разнообразием меню (64,3% (2020 г.) — 67, 3% (2021 г.). Недовольные школьным питанием просят добавить в рацион больше фруктов, супов и первых блюд, молочную продукцию, соки и больше мяса. Кроме того, жители республики интересовались возможностью покупать еду, например, в пришкольном буфете. Многие родители остались недовольны рыбными котлетами, которые, как они считают, дети не едят из-за костей. В этом году родители высказали пожелание вернуть в школы столовые, вместо аутсорсинга. Кроме того, они просили пересмотреть расписание перемен, так как дети не успевают нормально поесть. Родители также высказали ещё много пожеланий по поводу меню, работы сотрудников, утеплении столовых и другого. Обсуждение результатов опросов пройдут в феврале с привлечение заинтересованных министерств, ведомств, общественных организаций и родителей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter