В Башкирии усилят контроль за качеством социального питания

Документ является бессрочным и предусматривает сотрудничество по исполнению государственных и муниципальных контрактов в организации питания. Материалы по выявленным нарушениям будет рассматривать КСП, которая примет решение. Эти мероприятия, по словам Гусева, ужесточат меры в отношении недобросовестных организаторов питания, а также усилит контроль за исполнение госконтрактов.