В Башкирии усилят контроль за качеством социального питания

Вчера, 20 января, между министерством торговли и услуг Башкирии и республиканской Контрольно-счетной палатой было заключено соглашение по контролю за качеством социального питания.

Мы договорились о взаимодействии при реализации мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиту прав потребителей, качество и безопасность пищевых продуктов, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств, сообщил министр торговли Алексей Гусев. Документ является бессрочным и предусматривает сотрудничество по исполнению государственных и муниципальных контрактов в организации питания. Материалы по выявленным нарушениям будет рассматривать КСП, которая примет решение. Эти мероприятия, по словам Гусева, ужесточат меры в отношении недобросовестных организаторов питания, а также усилит контроль за исполнение госконтрактов.

