«Ходят разговоры»: БашГУ и УГАТУ прокомментировали информацию о слиянии ВУЗов

В Башкирии СМИ пишут о планах объединить два крупных высших учебных заведения — Башкирский государственный университет и Уфимский авиационно-технический университет. Пока эту информацию подтверждают только неофициально.

В пресс-службе БашГУ данный факт подтвердить отказались, ссылаясь на то, комментарий по данной теме будет не раньше понедельника. Тем не менее, собственный источник Mkset, близкий к преподавательскому составу ВУЗа, подтвердил, что данная тема обсуждает в учебном заведении. — Идут такие разговоры, — отметил источник. Однако, «КП-Башкортостан» удалось поговорить с Николаем Морозкиным, ректором БГУ, где он фактически подтвердил готовящееся слияние ВУЗов. — Сейчас идет обсуждение того, чтобы нам, может быть, вообще организовать одно юридическое лицо. Здесь есть и плюсы и минусы. Просто-напросто этот вопрос не проработан, надо его нормально проработать, — рассказал Морозкин. Представители пресс-центра УГАТУ не стали подтверждать или опровергать информацию и пообещали предоставить комментарий после обеда. Однако повторно дозвониться так и не удалось. В то же время ректор университета Сергей Новиков сообщил изданию «Ъ-Уфа», что не обладает данной информацией. В Министерстве образования Башкирии Mkset сообщили, что у них также нет такой информации и уточнять ее лучше в самих ВУЗах. Напомним, о возможном слиянии двух крупных вузов республики первым сообщило издание ProUfu.ru. По их информации, об этом ученому совету БашГУ сообщили 26 января, а сотрудникам УГАТУ — 27 января.

