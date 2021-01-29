«Ходят разговоры»: БашГУ и УГАТУ прокомментировали информацию о слиянии ВУЗов

«Ходят разговоры»: БашГУ и УГАТУ прокомментировали информацию о слиянии ВУЗов

Вчера, 16:55ОбществоКарина МамаеваPhoto: bashedu.ru
В Башкирии СМИ пишут о планах объединить два крупных высших учебных заведения — Башкирский государственный университет и Уфимский авиационно-технический университет. Пока эту информацию подтверждают только неофициально.

В пресс-службе БашГУ данный факт подтвердить отказались, ссылаясь на то, комментарий по данной теме будет не раньше понедельника. Тем не менее, собственный источник Mkset, близкий к преподавательскому составу ВУЗа, подтвердил, что данная тема обсуждает в учебном заведении.

— Идут такие разговоры, — отметил источник.

Однако, «КП-Башкортостан» удалось поговорить с Николаем Морозкиным, ректором БГУ, где он фактически подтвердил готовящееся слияние ВУЗов.

— Сейчас идет обсуждение того, чтобы нам, может быть, вообще организовать одно юридическое лицо. Здесь есть и плюсы и минусы. Просто-напросто этот вопрос не проработан, надо его нормально проработать, — рассказал Морозкин.

Представители пресс-центра УГАТУ не стали подтверждать или опровергать информацию и пообещали предоставить комментарий после обеда. Однако повторно дозвониться так и не удалось. В то же время ректор университета Сергей Новиков сообщил изданию «Ъ-Уфа», что не обладает данной информацией.

В Министерстве образования Башкирии Mkset сообщили, что у них также нет такой информации и уточнять ее лучше в самих ВУЗах.

Напомним, о возможном слиянии двух крупных вузов республики первым сообщило издание ProUfu.ru. По их информации, об этом ученому совету БашГУ сообщили 26 января, а сотрудникам УГАТУ — 27 января.

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