В Башкирии скончался директор Бирского филиала БашГУ

Сегодня, 24 апреля, стало известно о скоропостижной смерти директора Бирского филиала Башкирского государственного университета Салавата Усманова. О причине смерти пока не сообщается. По непроверенной информации, опытный преподаватель стал участником ДТП, его сбила машина.

Известно, что 72-летний Салават Усманов всю свою сознательную жизнь посвятил работе в институте. Начал свою карьеру с ассистента кафедры физики и за 20 лет стал сначала проректором по учебной работе, затем ректором. А позже его назначили на должность директора Бирского филиала БГУ. Помимо этого он являлся депутатом партии «Единая Россия».

Сейчас в социальных сетях коллеги и бывшие студенты пишут слова соболезнования и благодарности. Когда состоится прощание с Салаватом Усмановым пока неизвестно.

— Соболезную родным и близким. Выдающийся был как человек, так и руководитель. Отличный наставник, педагог. Пусть земля ему будет пухом, — пишет Альбина Кантимирова.