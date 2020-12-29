«Мне страшно». Преподаватель УГАТУ в Башкирии заявила о лишении премий в вузе

Она рассказывает, что вуз не хотел выплачивать деньги за билеты и гостиницу студентам для участия в олимпиаде. К счастью, по словам Семёновой, деньги всё-таки удалось получить. На свои деньги она купила Zoom, так как университетская программа Webex у неё не работала. Кроме того, на протяжении всего периода работы на свои деньги она покупает маркеры для доски.