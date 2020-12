«Мне страшно». Преподаватель УГАТУ в Башкирии заявила о лишении премий в вузе

Преподаватель Уфимского государственного авиационного технического университета Карина Семёнова поделилась в соцсетях своими недовольствами по поводу образования в вузе. Кроме того, она заявила о лишении премий почти всех сотрудников УГАТУ.

Карина Семёнова заявила, что устала от унижений. Она ещё с третьего курса мечтала стать преподавателем, чего и добилась в результате. В университете она создала два проекта совместно со студентами и молодыми преподавателями: «Школа экономической безопасности» и «Business brain». Я просто хочу спокойно работать и получать достойную заработную плату за свой труд. А что я имею? пишет Карина Семёнова. Она рассказывает, что вуз не хотел выплачивать деньги за билеты и гостиницу студентам для участия в олимпиаде. К счастью, по словам Семёновой, деньги всё-таки удалось получить. На свои деньги она купила Zoom, так как университетская программа Webex у неё не работала. Кроме того, на протяжении всего периода работы на свои деньги она покупает маркеры для доски. С местной системой закупок их можно никогда не дождаться. Постоянно вкладываю личные деньги в свое образование, чтобы преподавать лучше, потому что стоящие обучения проходить не дают, а те, что дают — для галочки, сообщила преподаватель. Девушка утверждает, что её трудовой договор подделали — кто-то ручкой исправил в документе дату с 2018 на 2019 уже после подписания ею. Кроме того, по мнению Карины Семёновой, всем всё равно на студентов. Она также указывает ещё одно унижение — лишение премий почти всех сотрудников ВУЗа. Всё построено на страхе, будь удобным и молчи. И да мне тоже страшно. Кажется, все уже забыли, что студенты и преподаватели — это главные составляющие в образовании, сказала Карина Семёнова. В пресс-службе УГАТУ Mkset рассказали, что жалоба Семёновой должна быть оформлена на руководство кафедры, где она работает, а то, что она пишет в социальных сетях — личное дело каждого.

