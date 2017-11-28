Следственный комитет Башкирии купит комплекс для слежки в соцсетях

На эти деньги будет выделено 800 тыс. руб.

Управление следственного комитета по Башкирии назначило на 1 декабря аукцион, по итогам которого отберет поставщика переносного аппаратно-программного комплекса для получения информации о сообщениях пользователей мобильных телефонов и социальных сетей. Информация опубликована на официальном портале госзакупок.

В техническом задании оговаривается, что комплекс должен извлекать данные из памяти не менее 23,4 тыс. устройств, в том числе телефоны стандарта CDMA, GSM, спутниковые телефоны, наладонные компьютеры, спутниковые навигаторы, карты памяти, флеш-накопители, интернет – модемы 135 различных брендов. Кроме этого, необходимо извлекать данные из памяти мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем (далее - ОС) «iOS», «Android», «Bada», «BlackBerry», «Brew», «Java», «PalmOS», «Symbian», «Windows Mobile», «Windows Phone», работающих на платформе процессоров Qualcomm, Broadcom, Mediatek, Spreadtrum, Samsung Exynos, NovaThor, Omap и т.д.

Програмное обеспечение предназначено для получения информации из sms и mms сообщений, получать информацию об активности мобильного телефона, получать информацию в социальных сетях «Skype», «ICQ», «QIP», «JIMM», «Агент@Mail.Ru», «Whatsapp», «Viber», а также «Twitter», «Facebook», «ВКонтакте», включая их декодирование.