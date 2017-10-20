Следком Башкирии начал проверку по статье Медиакорсети о ребенке-инвалиде

Следком Башкирии начал доследственную проверку по публикации Медиакорсети о трехлетней девочке-инвалиде Вике Лачимовой из Дувана. По словам ее мамы, ребенку очень долго не определяли диагноз, из-за чего лечение не удалось начать вовремя.

- Следователь провел допрос, я подписала бумаги, - рассказала мама Вики Наталья Лачимова. - Проверки уже начались, сейчас они ждут документы из больницы, потом будут проводить экспертизы.

Информацию о проведении доследственной проверки подтвердили в следственном комитете республики.

Напомним, трехлетняя Вика, по словам мамы, родилась больной из-за того, что роды были приняты неправильно. Впоследствии девочке долго не ставили правильно диагноз - сначала в сельских больницах, а затем в республиканской детской клинической больнице в Уфе. В итоге маме пришлось обратиться в частную клинику, в которой определили, что у девочки гидроцефалия. Позже Вике был поставлен диагноз ДЦП.

Историю о Вике можно прочитать здесь.

Сейчас Вике необходима реабилитация в медицинском центре "Сакура" в Челябинске. Регулярное лечение поможет девочке через несколько лет встать на ноги. После первых двух курсов, в три года она наконец научилась вставать на четвереньки. Мама, работающая на почте в деревне, имеет доход 10-12 тысяч в месяц. Она одна воспитывает двойню, отец детям материально не помогает, и на лечение дочери денег не дает.

На очередной курс лечения Вике нужно 124,8 тысячи рублей. Из них более 80-ти тысяч уже собрано. Перечислив посильную сумму, вы можете приблизить столь необходимое больному ребенку лечение.

Реквизиты для помощи Вике Лачимовой:

Карта Сбербанка счет 40817810906480100486

номер 639002069069096277

QIWI кошелек +79177680137

номер телефона 89177680137