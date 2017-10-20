Следком Башкирии начал проверку по статье Медиакорсети о ребенке-инвалиде
- Следователь провел допрос, я подписала бумаги, - рассказала мама Вики Наталья Лачимова. - Проверки уже начались, сейчас они ждут документы из больницы, потом будут проводить экспертизы.
Информацию о проведении доследственной проверки подтвердили в следственном комитете республики.
Напомним, трехлетняя Вика, по словам мамы, родилась больной из-за того, что роды были приняты неправильно. Впоследствии девочке долго не ставили правильно диагноз - сначала в сельских больницах, а затем в республиканской детской клинической больнице в Уфе. В итоге маме пришлось обратиться в частную клинику, в которой определили, что у девочки гидроцефалия. Позже Вике был поставлен диагноз ДЦП.
Историю о Вике можно прочитать здесь.
Сейчас Вике необходима реабилитация в медицинском центре "Сакура" в Челябинске. Регулярное лечение поможет девочке через несколько лет встать на ноги. После первых двух курсов, в три года она наконец научилась вставать на четвереньки. Мама, работающая на почте в деревне, имеет доход 10-12 тысяч в месяц. Она одна воспитывает двойню, отец детям материально не помогает, и на лечение дочери денег не дает.
На очередной курс лечения Вике нужно 124,8 тысячи рублей. Из них более 80-ти тысяч уже собрано. Перечислив посильную сумму, вы можете приблизить столь необходимое больному ребенку лечение.
Реквизиты для помощи Вике Лачимовой:
Карта Сбербанка счет 40817810906480100486
номер 639002069069096277
QIWI кошелек +79177680137
номер телефона 89177680137
Группа помощи Вике Вконтакте.