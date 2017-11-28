Реставратор о находке в пещере Шульган-Таш: Автор был хорошим художником

Найденные в Башкирии наскальные рисунки сделаны не менее 14 тысяч лет назад.

В Башкирии найдено уникальное изображение верблюда, сделанное более 14 тысяч лет назад. Реставратор, занимавшийся работой по восстановлению и вскрытию рисунка, считает это открытие важным не только для Башкирии, но и для всего мира.

- Это очень чёткое изображение, автор явно был хорошим художником и видел верблюда не один раз, все линии очень правильные, - рассказал журналистам французский учёный Эудалд Гуилламет. - Это очень большая редкость, а само изображение этого животного встречается крайне редко. Есть одно в Монголии, но оно сильно повреждено.

Учёный также прокомментировал опасения директора заповедника, который ранее рассказал нашему агентству, что использование этого метода вскрытия приносит вред рисунку.

- Мы снимаем кальцитовые натёки с помощью фрезы, всегда остаётся прозрачный слой кальцита, то есть рисунка мы никогда не касаемся, - рассказал о методе работы господин Гуилламет. - Предыдущие работы на этих участках проводились с помощью скальпеля и молотка, это эффективный способ, но немного опасный. Наша техника гораздо медленнее, но более надёжна.

По словам Гуилламета, работы по очистке рисунка заняли 22 дня, работать приходилось по 8-9 часов. Всего в группе было четыре человека, трое из них - местные жители.