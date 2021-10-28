В ПФР заявили о досрочной выплате пенсий в ноябре

В ПФР заявили о досрочной выплате пенсий в ноябре
В ПФР заявили о досрочной выплате пенсий в ноябре
Вчера, 19:14ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Россияне, которые получают денежные средства каждого четвертого числа, пенсии и пособия будут выплачены второго

Сроки выплат пенсий и пособий в России скорректированы в связи с предстоящими продолжительными выходными. Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Светлану Бессараб.

Из-за праздничных дней «Почта России» начнет доставлять пенсии и соцвыплаты за ноябрь этого года раньше установленного графика. По словам парламентария, в связи с четвертой волной коронавирусной инфекции правительство ввело всеобщую нерабочую неделю, в связи с чем график предоставления пенсионных и социальных выплат был скорректирован.

В частности, россияне, которые получают пенсию четвертого числа каждого месяца, имеют возможность забрать денежные средства уже второго числа.

Светлана Бессараб отметила, что досрочное предоставление пенсионных выплат и пособий является традиционной практикой в России перед длинными праздниками. Так, например, перед новогодними каникулами россияне обычно получают пенсии и соцвыплаты заранее.

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