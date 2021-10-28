В ПФР заявили о досрочной выплате пенсий в ноябре

Сроки выплат пенсий и пособий в России скорректированы в связи с предстоящими продолжительными выходными. Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Светлану Бессараб.
Из-за праздничных дней «Почта России» начнет доставлять пенсии и соцвыплаты за ноябрь этого года раньше установленного графика. По словам парламентария, в связи с четвертой волной коронавирусной инфекции правительство ввело всеобщую нерабочую неделю, в связи с чем график предоставления пенсионных и социальных выплат был скорректирован.
В частности, россияне, которые получают пенсию четвертого числа каждого месяца, имеют возможность забрать денежные средства уже второго числа.
Светлана Бессараб отметила, что досрочное предоставление пенсионных выплат и пособий является традиционной практикой в России перед длинными праздниками. Так, например, перед новогодними каникулами россияне обычно получают пенсии и соцвыплаты заранее.