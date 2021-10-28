В ПФР заявили о досрочной выплате пенсий в ноябре

Из-за праздничных дней «Почта России» начнет доставлять пенсии и соцвыплаты за ноябрь этого года раньше установленного графика. По словам парламентария, в связи с четвертой волной коронавирусной инфекции правительство ввело всеобщую нерабочую неделю, в связи с чем график предоставления пенсионных и социальных выплат был скорректирован.