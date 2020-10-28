Заболевшим COVID-19 на работе жителям Башкирии выдадут сертификаты в санатории

Подчеркивается, что получить сертификаты могут лишь отдельные категории граждан: медработники частных и госучреждений; работники социальных учреждений, сотрудники домов-интернатов, находящиеся на рабочем месте или работающие в условиях карантина/изоляции; соцработники НКО; волонтёры, помогающие гражданам в период самоизоляции; работники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, работающие с биоматериалом и контролирующие соблюдение режима самоизоляции; сотрудники полиции и Росгвардии, осуществляющие патрулирование, оцепление, охрану ковид-госпиталей; сотрудники МЧС по РБ.