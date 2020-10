Заболевшим COVID-19 на работе жителям Башкирии выдадут сертификаты в санатории

В Правительстве Башкирии разъяснили, кто имеет право на получение сертификата, какие документы нужно представить и в каких санаториях можно пройти реабилитацию после болезни.

Власти Башкирии утвердили Порядок предоставления в 2020 году сертификатов на санаторно-курортное лечение заболевшим коронавирусом при исполнении служебных обязанностей. Подчеркивается, что получить сертификаты могут лишь отдельные категории граждан: медработники частных и госучреждений; работники социальных учреждений, сотрудники домов-интернатов, находящиеся на рабочем месте или работающие в условиях карантина/изоляции; соцработники НКО; волонтёры, помогающие гражданам в период самоизоляции; работники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, работающие с биоматериалом и контролирующие соблюдение режима самоизоляции; сотрудники полиции и Росгвардии, осуществляющие патрулирование, оцепление, охрану ковид-госпиталей; сотрудники МЧС по РБ. Сертификат на лечение, номинал которого составляет 49 тысяч рублей, рассчитан на 14 дней пребывания в санатории и действует до конца 2021 года. В перечень санаториев для реабилитации и лечения вошли 12 санаторно-курортных организаций Башкирии: санаторий «Янган-Тау», санаторий «Якты-Куль», санаторий «Зеленая роща», санаторий «Юбилейный», санаторий «Ассы», санаторий «Бодрость», санаторий «Карагай», санаторий «Красноусольск», санаторий «Танып», санаторий «Юматово», санаторий имени Чехова, а также санаторий «Талкас». Заявления на получение сертификата принимают четыре ведомства: Минздрав РБ, Минтруда РБ, Минспорта РБ, Минобрнауки РБ. Так, в Минтруда республики заявления принимаются от соцработников, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС Башкирии, Роспотребнадзора. В Минздрав РБ поступают заявления от медработников и работников подведомственных Минздраву госучреждений с круглосуточным пребыванием детей, продолжающих работать по месту нахождения учреждения, находящегося в условиях карантина или изоляции. Министерство образования и науки РБ уполномочено принимать заявления работников подведомственных ему государственных учреждений с круглосуточным пребыванием детей. Заявления волонтеров принимает Министерство молодежной политики и спорта РБ. К заявлению необходимо приложить следующие документы: копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя; справку с места работы, подтверждающую факт работы и инфицирование COVID-19 непосредственно на работе, заверенная руководителем организации; справку, подтверждающую работу волонтером, выданную Минспорта Башкирии (для волонтеров); заключение поликлиники о факте выздоровления заявителя после подтвержденной новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что ведомства поясняют отказ на предоставление сертификата в санаторий. После устранения недочетов возможно повторное обращение за получением сертификата. Решение о выдаче сертификата будет приниматься комиссией. По данным правительства Башкирии, на сегодня рассмотрено 330 заявлений, из них одобрено 265 заявлений, отказано 65 заявителям. Ранее премьер-министр республики пояснил, что причиной для отказа стала ошибка в документах или отсутствующая справка. Также Назаров отметил, что при повторном заражении коронавирусом заявитель сможет посетить санаторий дважды.

