Власти Башкирии намерены выдать некоторым категориям жителей сертификаты в санаторий

Сертификаты на санаторно-курортное лечение выдадут волонтерам, социальным работникам, медикам, сотрудникам внутренних органов дел. Лечение возможно только в случае, если они заболели коронавирусом во время исполнения своих обязанностей. Об этом на оперативном совещании сообщили министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова.

По ее словам сертификаты будут выданы на 14 дней из расчета стоимости 220 рублей за сутки. Иванова отметила, что эта сумма покрывает реабилитацию по обязательному медицинскому страхованию, житель Башкирии могут сами выбрать санаторий, где ему удобно пройти оздоровительный курс. В настоящий момент всего выделено сертификатов на 1000 человек, из них 500 человек – это медики.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что необходимо установить срок сертификата, по его предложению, он будет действовать этот и следующий год.

— Продумайте, как выйти за пределы этой суммы (2200 рублей в сутки). Мы не обеднеем от этого, – подытожил он.