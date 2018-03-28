Башкирию в этом году ждут град и ураганы

На территорию республики в этом году обрушатся опасные погодные условия.
Согласно данным, опубликованным РИА «Новости» со ссылкой на Центр «Антистихия», в Башкирии в этом году синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погодных условий.
Республике могут угрожать ураганы, град, шквалы. В списке центра — еще 30 российских регионов — Адыгея, Краснодарский край, Владимирская, Нижегородская, Тверская, Московская, Сахалинская области, Бурятия и другие.
В материалах уточняется, что именно в этих регионах за последнее время увеличилось количество опасных природных явлений. Среди основных причин — изменение климата, деятельность человека.
Однако специалисты Башгидромета заявляют, что неблагоприятные погодные условия ожидаются каждый год и говорить о том, насколько они будут опасными — пока рано.
Напомним, одной из серьезных стихий, которые пережила Уфа в прошлом году, был сильный ливень 4 сентября. Тогда СМИ сообщали о сотнях утонувших машин, поврежденных автомобилях, улицах, торговых центрах и других учреждениях, десятки пострадавших и одной жертве.