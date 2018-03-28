Башкирию в этом году ждут град и ураганы

Согласно данным, опубликованным РИА «Новости» со ссылкой на Центр «Антистихия», в Башкирии в этом году синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погодных условий.

Республике могут угрожать ураганы, град, шквалы. В списке центра — еще 30 российских регионов — Адыгея, Краснодарский край, Владимирская, Нижегородская, Тверская, Московская, Сахалинская области, Бурятия и другие.

В материалах уточняется, что именно в этих регионах за последнее время увеличилось количество опасных природных явлений. Среди основных причин — изменение климата, деятельность человека.

Однако специалисты Башгидромета заявляют, что неблагоприятные погодные условия ожидаются каждый год и говорить о том, насколько они будут опасными — пока рано.