В Башкирии женщина ударила ножом своего мужа в попытке защититься

В региональном МВД сообщили, что 22 февраля на улице Ленина между мужем и женой произошел серьезный конфликт, который привел к двум уголовным делами, возбужденным против обоих супругов.

Предварительно известно, что в тот вечер 47-летний мужчина вместе со своей 31-летней женой вместе употребляли алкоголь у своих знакомых. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая и привела к тому, что муж начал избивать жену, а та напала на него с ножом.