Рыцари мракобесия: как в Башкирии дружно выступали против закона о домашнем насилии

Прошедшее накануне в Уфе мероприятие неуловимо напомнило сюжет юморески под названием «Одобрям», которую в постперестроечные времена исполнял Геннадий Хазанов. Читатели постарше наверняка её помнят. Начинается юмореска так: «Я — местный житель, как и все местные жители, мы –местные жители, как и жители других мест, я — вагоновожатый, как и все вожатые вагонов <…> решительно и всемерно, целиком и полностью одобрям». Далее Хазанов объясняет, что «Одобрям» (именно так — с большой буквы) — это «не просто глагол, это больше, чем действие, это название эпохи».

Вчерашнее мероприятие было буквально пропитано духом той эпохи «Одобрям». Его участники выдали такой мощный «одобрям» движению противников законопроекта о домашнем насилии, что мероприятие также заодно напомнило и недавно прошедшие в Уфе публичные слушания по поводу одобрения проекта строительства в Уфе дельфинария.

Но если на тех слушаниях все-таки прозвучали несколько мнений против дельфинария, то на сей раз в зале царило редкостное единодушие. Даже если кто-то из присутствующих и думал иначе, он не посмел пикнуть. Этот факт отметил и один из участников вчерашнего уфимского «Одобряма» — настоятель Свято-Пантелеймоновского храма Уфы, протоиерей Виктор Иванов, сказав, что ожидал «кровавой бойни», а не общения «одних единомышленников».

Нашу редакцию на данное мероприятие не пригласили, поскольку, видимо, не были уверены в необходимой лояльности. Но нам передал аудиозапись с мероприятия один из его участников.

Примечательно, что инициаторами «обсуждения» официально выступили все-таки общественники — Ассоциация родительских комитетов и межпартийный совет башкирских отделений политических партий. Но присутствие среди участников депутатов Госдумы Инги Юмашевой и Александра Ющенко, депутатов Курултая, представителей конфессий и общественников, ни один из которых не уклонился от участия в разговоре, навело на мысль, что на самом деле мероприятие организовали другие заинтересованные лица.

На авторов законопроекта и их сторонников навешали столько ярлыков, что, будь они в зале, наверняка содрогнулись бы под тяжестью претензий.

Так, глава башкирского отделения Ассоциации родительских комитетов Людмила Александрова без доли сомнения объявила, что принятие закона лоббируют «феминистки и представители ЛГБТ-сообщества». По ее мнению, у части разработчиков вообще нет морального права заниматься таким законопроектом (среди «недостойных» — депутат Госдумы Оксана Пушкина, активистка Алена Попова и адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин), поскольку у них «нет опыта построения семейно-нравственных отношений». Аргумент изумил своей новизной даже некоторых присутствовавших в зале. Александрова также уточнила, что в рабочую группу по разработке законопроекта не были включены представители многодетных семей, педагоги и духовенство.

— Сам факт появления такой инициативы говорит о том, что против нашего народа идет информационная война! — провозгласила представительница родкомов. — Почему они влезают в наши семьи, в традиционную жизнь, начинают диктовать правила игры, запуская те самым команду на самоуничтожение?

В качестве примера взвешенного подхода к подобным темам Людмила Александрова привела главу Чечни Рамзана Кадырова, который, по ее словам, активно ведет пропаганду традиционных семейных ценностей.

— Какие бы законы у нас ни принимали, мы не будем исполнять западные, далекие от наших традиционных, — в запале заявила докладчица, ввернув к месту цитату из книги чеченского лидера.

Если бы в зале были оппоненты, то они наверняка напомнили бы собравшимся, что в законе речь идет, прежде всего, о принятии мер защиты жертв домашних дебоширов. Отрицать острую необходимость в таких мерах глупо. Ведь совсем недавно, в декабре 2019 года, МВД по РБ приводило свежую статистику, согласно которой в республике в минувшем году было возбуждено порядка 2 400 дел, связанных с бытовым насилием. Около 1 500 из них были заведены по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Ни по одному делу отказных постановлений не было. Медиакорсеть ранее также приводила данные исследования «Медиазоны» и «Новой газеты», где сообщалось, что в Башкирии вынесено наибольшее в стране количество обвинительных приговоров в отношении женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Но участники обсуждения об этом словно забыли, либо никогда в жизни не сталкивались с историями о забитых до смерти и изувеченных озверевшими «главами семейств» женщинах и детях. Не замечать всего этого уже нельзя, игнорировать такие данные преступно!

Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, во-первых, вводит понятие семейно-бытового насилия, которое в настоящее время в российском законодательстве не прописано, вносится в Госдуму с 2016 года, однако каждый раз отклоняется. Во-вторых, документ предусматривает, например, выдачу защитных предписаний лицам, на угрозу насилия которого указали его родственники. Благодаря этому нововведению им запрещалось бы общаться со своими жертвами в течение 30 дней. Сколько женских и детских судеб можно было бы спасти при помощи только одного этого новшества!..

Распространенная ситуация: избитая пьяным дебоширом женщина вызвала полицию, но потом под давлением родни забрала заявление. Окрыленный освобождением муж возвращается домой и начинает издеваться над семьей с удесятеренной силой. А защитное предписание помогло бы хотя бы временно пресечь продолжение домашнего ада. Что в этом плохого?

Впрочем, в такие детали участники вчерашнего мероприятия явно предпочли не вдаваться.

Эксперт общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Анна Швабауэр внезапно заявила, что данный законопроект навязан Западом, и никакой необходимости в его принятии нет, поскольку причинение физических и психических страданий и так запрещено законодательством.

— Страдания, не причиняющие боль, от которых призван избавить данный новый закон, являются частью быта и возникают в спорах между супругами, а также в процессе воспитания детей. Целью законопроекта является не борьба с насилием, а стирание различий между полами, вытравливание мужественности из мужчин, — сообщила Анна Швабауэр.

Дальше — больше. Вспомнили, что международные организации рекомендуют легализовать проституцию, защитить от дискриминации лесбиянок, бисексуалов и интерсексов и таким изощренным способом якобы стараются разрушить институт семьи в России.

— Программа по защите женщин от насилия внедряется на средства Совета Европы, ее финансирование истекает в мае. Коллеги, держимся! Если продержимся, может, финансирование кончится и прекратится эта агрессия, — уточнила неистовая защитница семьи и мужчин.

После этой ремарки, кажется, стало понятно, чем законопроект против домашнего насилия не угодил его оппонентам. Скорее всего, причина кроется именно в источнике финансирования. Все сказанное можно было охарактеризовать, как «наш ответ их санкциям и пускай не суют свой нос в наши семейные дела, сами разберемся со своими избитыми бабами».

Член Общественной палаты России Елена Жгутова долила масла в огонь, заявив, что законопроект является «обузой и ярмом, которые мешают нам жить», не забыв уточнить, что при этом она поддерживает президента России Владимира Путина, предложившего закрепить в Конституции РФ верховенство российского законодательства над международным.

Само собой не смолчали и депутаты Госдумы от Башкирии. Зря, что ли, приехали?

Член партии «Единая Россия» и депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева сообщила, что разделяет беспокойство россиян, «считающих, что законопроект подрывает духовно-нравственные устои и не должен быть принят ни в каком виде». Пылкая реплика изящной брюнетки с депутатским значком на модном жакете была встречена овациями зала.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко на общей волне вдохновенного протеста заявил, что против закона о домашнем насилии «вздыбилось всё гражданское общество страны». По его мнению, лоббировать такой сомнительный проект могут лишь «мужчины, которые хотят быть похожими на женщин.

— Мы должны создать все условия, чтобы мамы рожали, — вдруг сообщил депутат-коммунист.

Протоиерей Виктор Иванов к этому же позорному столбу пригвоздил гипотетических «рублевских жен», которые, по его версии, насладились мужьями, а теперь хотят выкинуть их на помойку, чтобы заполучить их квартиру и деньги.

— У нас уже сейчас женщины жалуются, что не хватает мужчин, а после принятия этого закона будет еще хуже, потому что мужчина вообще не захочет заводить семью, если у него потом отнимут все имущество! — продолжил мысль святой отец.

С ним выразил солидарность и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Аюп Бибарсов.

— Если так дальше пойдет, то скоро нельзя будет посмотреть в сторону женщины, а это прямая преграда деторождению, — ввернул свои пять копеек модератор круглого стола, юрист Валех Аббасов, будто не замечая, что разговор своим содержанием становится все больше похож на кухонные посиделки.

Преподаватель Башгосуниверситета Альбина Ахметова в сердцах выразила «до кучи» и свою точку зрения о том, что «государство не должно вмешиваться в семью, и все внутренние конфликты следует разрешать внутри семьи, не вынося сор из избы».

— Я учу этому своих студентов, — взволнованно заверила присутствующих педагогиня.

…Зачитанная в конце мероприятия итоговая резолюция содержала рекомендации авторам законопроекта бросить работу над ним, а если они не успокоятся, то Госдуме посоветовали в любом случае отклонить документ.

Заодно досталось, как всегда, и СМИ. Участники совещания заявили, что необходимо ограничить «деструктивный контент».

Пока не ограничили, публикуем этот материал. Считаем нужным добавить, что мы были бы рады присоединиться к армии оппонентов законопроекта, если бы не одно «но». Жуткие «деструктивные» новости о жертвах домашнего насилия поступают регулярно, пока наши политики отмахиваются от «прозападного» законопроекта.

Ну, отмахнутся, допустим. А может, лучше вместо этих «гастролей», какие устроили по стране Инга Юмашева, Александр Ющенко и Елена Жгутова, а также другие «летучие отряды» политиков, стоило предложить альтернативный законопроект, который помог бы защитить жертв домашнего террора?.. И не устраивать ритуальные пляски с лозунгами, полными мракобесия (уточним на всякий случай для особо обидчивых политиков: согласно толковому словарю мракобе́сие — враждебное отношение к просвещению, науке и прогрессу, а не то, что они подумали).