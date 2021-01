На сегодняшнем послании Госсобранию Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил о том, то в геопарк «Торатау» войдут все три шихана.

По его словам, власти Башкирии уже подали заявку на новый геопарк, куда войдут три шихана: Торатау, Куштау и Крыктытау. Потому что так хотели жители республики, сказал Радий Хабиров. Он также добавил, что это важно для нас и для будущего поколения. Напомним, ранее правительство Башкирии опубликовало постановление об утверждении границ геопарка «Торатау». Согласно постановлению, территория геопарка определена в границах Гафурийского, Ишимбайского, Мелеузовского и Стерлитамакского районов.

